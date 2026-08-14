الرائد الرسمي: صدور أمر يتعلق بالتمديد في إعلان المنطقة الحدودية العازلة سنة إضافية

نشر بالرائد الرسمي الصادر اليوم الجمعة ، الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 مؤرخ في 12 أوت 2026 والمتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلةوينص هذا الأمر على أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 أوت الجاري .ويعود إعلان "منطقة حدودية عازلة" في تونس إلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013، والذي يتم التمديد في العمل بأحكامه سنويًا بأوامر رئاسية متتالية، آخرها التمديدات الصادرة تباعًا عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لضبط الشريط الحدودي الصحراوي تأمينًا للبلادوتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية.وتضمن نص القرار الصادر سنة 2013 ، 12 فصلا يحدد بعضها حدود المنطقة وكيفية الدخول والخروج منها والصلاحيات الممنوحة للقوات العسكرية والأمنية والديوانية والسلطات المحلية لتنفيذ ذلك القرار.