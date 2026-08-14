تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البوغديري كاتبا عاما

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر اليوم الجمعة، أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس.وينص الأمر عدد 203 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت الجاري على تعيين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز السطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.كما نص الأمر عدد 204 لسنة 2026 المؤرخ، في التاريخ ذاته، على تكليف محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.ويأتي ذلك في إطار استكمال تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، المنظم بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنظيم المجلس، والأمر عدد 246 لسنة 2025 المؤرخ في 8 ماي 2025 والمتعلق بتنظيمه الإداري والمالي.كما صدر أمر عدد 205 لسنة 2026 يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت 2026.