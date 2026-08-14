بورصة تونس: توننداكس يختتم حصة الجمعة في المنطقة الحمراء (1,15- بالمائة)

وسجلت المداولات خلال الحصة ارتفاعا في أحجامها مستفيدة من إنجاز صفقة على سهم البنك التونسي بقيمة 18,6 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".وتصدر سهم "حنبعل للإيجار المالي" قائمة الارتفاعات، مسجلا زيادة بنسبة 4,4 بالمائة ليبلغ سعره 11,740 دينار، فيما بلغت قيمة المداولات على السهم نحو 33 ألف دينار.كما سجل سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية ارتفاعا بنسبة 2,6 بالمائة ليستقر سعره عند 4,390 دينار وسط مداولات بقيمة 21 ألف دينار.وفي المقابل، تصدر سهم "تواصل قروب هولدينغ" قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، بانخفاض بلغت نسبته 3,3 بالمائة ليغلق عند 0,870 دينار وسط مداولات لم تتجاوز 5 آلاف دينار.وتراجع سهم "البنك العربي لتونس" بنسبة 2,6 بالمائة ليبلغ 3,800 دينار، فيما لم تتجاوز قيمة المداولات عليه 20 ألف دينار.أما سهم البنك التونسي فقد استحوذ على جانب مهم بمداولات بلغت قيمتها 18,7 مليون دينار. وسجل في المقابل تراجعا بنسبة 1,7 بالمائة ليستقر سعره عند 8,700 دينار.