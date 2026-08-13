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النادي الصفاقسي يفوز على الأولمبي الباجي.. وتقدم ساقية الداير يكتسح القلعة الرياضية وديا

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 19:52 قراءة: 0 د, 44 ث
      
فاز النادي الصفاقسي على الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الخميس بباجة، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل بووا ديارا وريان الدربالي هدفي المباراة.


ويحل النادي الصفاقسي ضيفا على الملعب التونسي يوم السبت 22 أوت في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فيما ينزل الأولمبي الباجي ضيفا على الترجي الجرجيسي يوم الأحد 23 أوت.



تقدم ساقية الداير يتفوق وديا على القلعة الرياضية بخماسية نظيفة

فاز تقدم ساقية الداير، الصاعد حديثا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، على مضيفه القلعة الرياضية الناشط في الرابطة الثانية بخماسية نظيفة، في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الخميس استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وسيجري الوافد الجديد على مصاف النخبة يوم الأحد القادم مباراة ودية مع الترجي الجرجيسي بملعب الطيب المهيري بصفاقس.

ويستهل تقدم ساقية الداير مشواره في الرابطة الأولى باستضافة شبيبة العمران يوم السبت 22 أوت بملعب الطيب المهيري بصفاقس.
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