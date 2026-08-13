افروباسكات - U18- المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المالي 55-66 في الدور ربع النهائي

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16:03 - "احراز 10 ميداليات ذهبية هدف واقعي للرياضة التونسية في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 (محرز بوصيان)
الخميس 13 أوت 2026 | 29 صفر 1448
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