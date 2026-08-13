افروباسكات - U18- المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المالي 55-66 في الدور ربع النهائي

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انهزم المنتخب التونسي امام نظيره المالي 55-66 اليوم الخميس في الدور ربع النهائي للبطولة الافريقية لكرة السلة "افروباسكات" للفتيان تحت 18 عاما المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وسيكتفي الخماسي التونسي بلعب مقابلتين ترتيبيتين (من المركز 5 الى 8).

ر-هس