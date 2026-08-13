ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026: قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني تحت 21 عاما الذي سيشارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر القادم.
وتضم القائمة 18 لاعبا:
حراسة المرمىمحمد معتز الحنزولي – ريان بسباس
الدفاعمحمد أمين علالة – علاء الدين الدربالي – ريان بوقديدة – يوسف حرش – محمد ريان رحيمي – سليم الخضراوي – إلياس الضاوي – ريان الجبالي
وسط الميدانحمزة العبيدي – محمد ريان عنان – محمد الصادق محمود – هيثم ضو
الهجومأمان الله الحميضي – وليد ذويب – محمد ياسين الشعباني – زين الدين كادة
ويخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا والجزائر وكوسوفو وألبانيا.
وتضم القائمة 18 لاعبا:
حراسة المرمىمحمد معتز الحنزولي – ريان بسباس
الدفاعمحمد أمين علالة – علاء الدين الدربالي – ريان بوقديدة – يوسف حرش – محمد ريان رحيمي – سليم الخضراوي – إلياس الضاوي – ريان الجبالي
وسط الميدانحمزة العبيدي – محمد ريان عنان – محمد الصادق محمود – هيثم ضو
الهجومأمان الله الحميضي – وليد ذويب – محمد ياسين الشعباني – زين الدين كادة
ويخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا والجزائر وكوسوفو وألبانيا.
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