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ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026: قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 19:11 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني تحت 21 عاما الذي سيشارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر القادم.

وتضم القائمة 18 لاعبا:


حراسة المرمى

محمد معتز الحنزوليريان بسباس


الدفاع

محمد أمين علالةعلاء الدين الدرباليريان بوقديدةيوسف حرشمحمد ريان رحيميسليم الخضراويإلياس الضاويريان الجبالي

وسط الميدان

حمزة العبيديمحمد ريان عنانمحمد الصادق محمودهيثم ضو

الهجوم

أمان الله الحميضيوليد ذويبمحمد ياسين الشعبانيزين الدين كادة

ويخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا والجزائر وكوسوفو وألبانيا.
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