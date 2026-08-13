ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026: قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما

حراسة المرمى



الدفاع



وسط الميدان



الهجوم



أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني تحت 21 عاما الذي سيشارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر القادم.ويخوض المنتخب التونسي الدور الأول ضمنإلى جانب منتخباتوتضم المجموعة الثانية منتخبات