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دعوة لفائدة المؤسسات التونسية لدعم الإبتكار في الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 16:27 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة، وذلك في إطار مشروع "Soil Matters".



وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الإقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية، إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق، وتيسير تشبيكها مع مختلف الفاعلين، بما يساهم في دعم إستدامة الأنظمة الفلاحية في تونس.



وتستهدف الدعوة المؤسسات التونسية التي تنشط في هذا المجال أو التي يعود تاريخ تأسيسها إلى أربع سنوات على الأقل، والتي تقدم إستشارات أومنتجات أوخدمات مرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية وبصحة التربة.


ودعت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في بلاغ لها، المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير إستمارة إلكترونية قبل يوم 30 أوت 2026.


يشار إلى أن مشروع "Soil Matters" يمتد على ثلاث سنوات وعشرة أشهر، من ماي 2025 إلى جوان 2028، بتمويل قدره 2،3 مليون أورو من الوزارة الإتحادية للتعاون الإقتصادي والتنمية في ألمانيا ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،، بالشراكة مع وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.


ويهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز الإبتكارات في مجال الزراعة الإيكولوجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
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