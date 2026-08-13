الحزب الدستوري الحر يعقد مؤتمره الوطني يومي 3 و4 أكتوبر المقبل

وأوضح سعد، خلال ندوة صحفية نظمها الحزب بمقره بالعاصمة بمناسبة الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، أن الحزب يعيش "فترة مفصلية في تاريخه".واستعرض الحصيلة السياسية لعمل الحزب منذ تأسيسه، مشيرا إلى مشاركته في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ونشاطه في البرلمان، فضلا عن مساهمته في صياغة "الميثاق الوطني".كما أفاد بأن مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق التابع للحزب أعد برامج عمل في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إلى جانب البرنامج السياسي للحزب.وأكد سعد، في السياق ذاته، أن الحزب "يمد يده" إلى مختلف الأحزاب التي تؤمن بالحكم المدني.