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تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية للطرقات السيارة إلى غاية 16 أوت 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 15:22 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلنت شركة "تونس للطرقات السيارة، الخميس، عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 أوت 2026.



ويتيح هذا العرض، الذي كان من المقرر أن ينتفع به مستعملو الطرقات يوم 13 أوت الجاري، الحصول على الشارة مجانا، بسعر قدره صفر دينار عوضا عن 30 دينارا مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية لا تقل قيمتها عن 30 دينارا، وهو رصيد يمكن إستعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطات الإستخلاص.

وتتواصل عملية إقتناء الشارة في 10 نقاط بيع تابعة لشركة "تونس للطرقات السيارة" وهي: باجة، الفجة، سيدي ثابت، منزل جميل، مرناق، هرقلة، مساكن، سيدي صالح، عقارب وقابس الشمالية.


وتهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن الشركة، إلى تسهيل وتسريع عملية العبور بمحطات الإستخلاص وربح الوقت وتمكين مستعملي الطرقات من السفر في ظروف أكثر راحة وأمانا.
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