"احراز 10 ميداليات ذهبية هدف واقعي للرياضة التونسية في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 (محرز بوصيان)

أكد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنيابة أن طموح الرياضة التونسية في النسخة العشرين من ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل يتمثل في تحقيق أفضل النتائج وتشريف الراية الوطنية معتبرا أن تكرار إنجاز دورة بيسكارا الإيطالية سنة 2009 بحصد 13 ميدالية ذهبية أو الاقتراب من هذا الرقم بإحراز 10 ذهبيات سيكون في حد ذاته حصيلة طيبة وواقعية.وأوضح بوصيان في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تونس ستشارك في ألعاب تارانتو بوفد يضم 257 فردا من بينهم 181 رياضيا مشيرا إلى أن البعثة تضم أيضا 66 مدربا وعضوا من الأطقم الفنية والطبية وأخصائيي العلاج الطبيعي والإعداد البدني والذهني إلى جانب 10 إداريين سيسهرون على توفير أفضل ظروف الإقامة والراحة والإحاطة بالرياضيين من خلال عمل يومي متواصل طيلة فترة الألعاب يشمل تأمين مختلف الجوانب اللوجستية والتنظيمية على غرار الاستقبال والنقل والتدريبات وبطاقات الاعتماد وغيرها من المهام الضرورية.وأعرب عن الاعتقاد أن طبيعة الألعاب كتظاهرة متعددة الاختصاصات تفرض من هؤلاء الإداريين الذين وصفهم ب"جنود الخفاء" حالة من الاستنفار والجاهزية المتواصلة لضمان حسن سير المشاركة التونسية.ومن جهة أخرى، أفاد رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية بأن فراس القطوسي بطل التايكواندو وسندس حشانة لاعبة منتخب كرة اليد سيتوليان رفع الراية الوطنية خلال حفل افتتاح ألعاب تارانتو فيما سيحظى الثنائي خديجة الكريمي بطلة التجديف والعداء محمد أمين الجهيناوي بشرف حمل العلم التونسي في حفل الاختتام.وأبرز أن اختيار هذا الرباعي لا يعني أنهم أفضل من بقية الرياضيين الآخرين، فالقائمة تضم العديد من الأبطال الاستثنائيين الذين يستحقون كل التقدير لكن الاختيار خضع وفق تعبيره لجملة من المعايير الموضوعية في مقدمتها القيمة الرياضية والإنجازات إلى جانب عامل أساسي يتعلق بالروزنامة الرياضية إذ أن حفل الافتتاح سيقام يوم 21 أوت وبالتالي لايمكن اختيار رياضي يكون مطالبا بالمنافسة في اليوم التالي لأن ذلك قد يؤثر على تركيزه. وقال "لقد تم التواصل مع الرياضيين حتى لا يشعر أي منهم بالضيم، فالهدف كان الوصول إلى اختيار عادل وموضوعي، وفي النهاية حمل الراية هو تكريم صادر عن المجتمع الرياضي والأولمبي التونسي بأكمله واعتراف بمسيرة الرياضيين وإنجازاتهم".وأشار إلى أن عملية اختيار الرياضيين المشاركين تمت بالتنسيق مع الأطر الفنية للجامعات الرياضية وبموافقة اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية موضحا أن المعايير المعتمدة لم تقتصر على الجاهزية والمردود الرياضي بل شملت أيضا الجانب السلوكي ومدى التزام الرياضيين بالقيم والمبادئ الأولمبية. وأضاف أن القائمة تضم رياضيين يعول عليهم لتحقيق نتائج مميزة والصعود على منصة التتويج إلى جانب عناصر تشكل مشاركتها فرصة لاكتساب مزيد من الخبرة والاحتكاك بمنافسين ذوي مستوى رفيع استعدادا للاستحقاقات القادمة من بطولات عالمية وألعاب أولمبية للشباب في شهر اكتوبر بداكار وأولمبياد لوس أنجلس 2028.وتابع "إن الألعاب المتوسطية تعد محطة تنافسية هامة وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الألعاب الاولمبية والبطولات العالمية حيث ننتظر مشاركة 3850 رياضيا في مختلف الاختصاصات من بلدان تتمتع بتقاليد عريقة سواء من شمال الضفة مثل اسبانيا وفرنسا وتركيا والبرتغال واليونان وكراوتيا أو من جنوبها على غرار تونس ومصر والجزائر والمغرب. كما أن دورة تارانتو ستكون مؤهلة لأولمبياد لوس انجلس 2028 في بعض الاختصاصات مثل كرة السلة 3x3 فضلا عن التنافسية الكبيرة في بعض الرياضات الأخرى كالسباحة والتايكواندو وكرة اليد والكرة الطائرة".وفي ما يتعلق بترشح تونس لاحتضان الألعاب المتوسطية الشاطئية بجزيرة جربة سنة 2031، أفاد محرز بوصيان بأن سلوفينيا تقدمت بدورها بملف لاستضافة الدورة في السنة نفسها وشرعت في الترويج لترشحها خلال اجتماع جمعية اللجان الأولمبية الأوروبية التي تضم 19 دولة متوسطية. وأضاف أن تونس تلقت مقترحا لاحتضان نسخة 2029 وقد تمت مراسلة وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن لا سيما أن تنظيم هذه الدورة يبدو متاحا في ظل غياب ملفات منافسة مشددا على ضرورة التسريع بحسم المسألة في أقرب الآجال موضحا في الآن نفسه أنه في حال التمسك بالترشح لنسخة 2031 فإن تونس مستعدة لخوض السباق والدفاع عن ملفها بكل جدية.