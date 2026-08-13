الإيطالية كورتيس تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 مترا للسباحة على الظهر

كسرت الإيطالية سارة كورتيس امس الأربعا، الرقم القياسي العالمي لسباق 50 م ظهرا في بطولة أوروبا للسباحة المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.وسجلت السباحة البالغة من العمر 19 عاما، زمنا قدره 26.63 ثانية خلال فوزها في سباق تصفيات الدور نصف النهائي متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجلته الأسترالية كايلي ماكيون قبل ثلاث سنوات بفارق 0.23 ثانية.وكان الرقم القياسي السابق البالغ 26.86 ثانية قد سجلته ماكيون، الحائزة على خمس ميداليات ذهبية أولمبية، في بطولة كأس العالم التي أقيمت في بودابست في 20 أكتوبر عام 2023.وبجانب رقمها القياسي، حصدت كورتيس امس الميدالية البرونزية في سباق 100 متر سباحة حرة لكنها ستكون الآن المرشحة الأبرز للفوز في نهائي سباق 50 م ظهرا اليوم الخميس.وشكّلت كورتيس المتخصصة في سباقات السرعة الحرة والظهر اكتشافا كبيرا في عالم السباحة الإيطالية وقد صنعت لنفسها اسما في صفوف الناشئين بحصولها على العديد من الميداليات العالمية والأوروبية.تأهلت لأولمبياد باريس وهي في السابعة عشرة من عمرها فقط ووصلت إلى الدور نصف النهائي في سباق 50 م حرة.