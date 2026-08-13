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دخول المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحرارية من ولاية تونس حيز العمل

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 13:21 قراءة: 0 د, 38 ث
      
دخل المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحرايرية من ولاية تونس، أمس الاربعاء، حيز العمل في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة.

ويعد هذا الانجاز ، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بتونس على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مكسبا هاما لأهالي المنطقة، لما سيوفّره من خدمات صحية قريبة والحدّ من مشقة التنقل خاصة بالنسبة للعائلات وكبار السن والأطفال.


ويأتي هذا الإنجاز في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن والارتقاء بجودتها وتحسين ظروف التكفّل بالمرضى في جميع المناطق بالجمهورية التونسية .


يشار، الى أن المركز الوسيط للصحة العمومية هو مرفق صحي عمومي وسيط يقع بين المستوصفات المحلية والمستشفيات الجهوية، ويعمل على توفير رعاية صحية أفضل وأقرب لفائدة اهالي المنطقة


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