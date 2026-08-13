الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات السباحة والسباحة بالزعانف

يقود البطل العالميمنتخب السباحة الذي سيشارك في الألعاب المتوسطية «تارانتو 2026» بأربعة عناصر.وسيشارك، المتوج بذهبيتين خلال بطولة العالم للألعاب المائية «سنغافورة 2025»، في سباقات 400 متر و800 متر و1500 متر سباحة حرة.كما سيخوضسباقات 100 متر و200 متر سباحة على الظهر، و200 متر سباحة حرة و400 متر سباحة متنوعة.أما، فستشارك في سباقات 50 متر و100 متر و200 متر سباحة على الصدر، فيما ستخوضسباقات 400 متر و800 متر و1500 متر سباحة حرة.وتقام منافسات السباحة في الفترة الممتدة بين 22 و25 أوت 2026.وفي رياضة السباحة بالزعانف، المدرجة لأول مرة في برنامج الألعاب المتوسطية، والتي ستقام منافساتها يومي 26 و27 أوت الجاري، فستشارك تونس بسبعة سباحين تقودهم البطلة الواعدة، المتوجة خلال شهر أكتوبر 2025 بالميدالية الذهبية لسباق 1000 متر مياه مفتوحة خلال بطولة العالم للأواسط بمصر.وإلى جانب، يضم الوفد الرياضي التونسي في هذا الاختصاص كلا منوتقام منافسات السباحة والسباحة بالزعانف في المجمع الرياضي المائي «تورّي دي أيالا».جدير بالتذكير أن ألعاب البحر الأبيض المتوسط ستقام في دورتها العشرين بمدينة تارانتو الإيطالية في الفترة المتراوحة بين 21 أوت و3 سبتمبر 2026.