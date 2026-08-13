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ولاية قابس:جلسة متابعة للمشاغل التنموية بمعتمدية قابس الجنوبية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Août 2026 - 13:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انعقدت أمس الأربعاء جلسة عمل بمقر ولاية قابس خصصت لمتابعة مشاغل التنمية بمعتمدية قابس الجنوبية، وذلك تحت إشراف والي قابس،رضوان نصيبي
وتم خلال الجلسة التي ضمت أعضاء المجلس المحلي بقابس الجنوبية، ورؤساء الادارات الجهوية المعنية ،وبلديتي قابس وتبلبو،التطرق الى مجمل المشاغل التنموية المطروحة بمعتمدية قابس الجنوبية في قطاعات عديدة ،من بينها الصحة، والنقل، والفلاحة ،والتجهيز،والخدمات ،والبيئة ،والتربية، والشباب والرياضة
وتولى رؤساء الادارات الجهوية في هذه الجلسة الإجابة على مجمل المشاغل التي تم طرحها في هذه الجلسة ،واستعراض المشاريع المبرمجة في القطاعات التي يشرفون عليها

وأكد الوالي الحرص على دفع العمل التنموي بمعتمدية قابس الجنوبية والاستجابة لمشاغل متساكنيها، مشيرا الى أن هذه المعتمدية وبفضل ميزاتها التفاضلية العديدة تتمتع بمستقبل واعد
واكب الجلسة بالخصوص، معتمد قابس الجنوبية مصباح الصغير، وعضومجلس نواب الشعب ثامر مزهود ،ورئيسة المجلس الجهوي يسرى دخيل
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