ولاية قابس:جلسة متابعة للمشاغل التنموية بمعتمدية قابس الجنوبية

انعقدت أمس الأربعاء جلسة عمل بمقر ولاية قابس خصصت لمتابعة مشاغل التنمية بمعتمدية قابس الجنوبية، وذلك تحت إشراف والي قابس،رضوان نصيبيوتم خلال الجلسة التي ضمت أعضاء المجلس المحلي بقابس الجنوبية، ورؤساء الادارات الجهوية المعنية ،وبلديتي قابس وتبلبو،التطرق الى مجمل المشاغل التنموية المطروحة بمعتمدية قابس الجنوبية في قطاعات عديدة ،من بينها الصحة، والنقل، والفلاحة ،والتجهيز،والخدمات ،والبيئة ،والتربية، والشباب والرياضةوتولى رؤساء الادارات الجهوية في هذه الجلسة الإجابة على مجمل المشاغل التي تم طرحها في هذه الجلسة ،واستعراض المشاريع المبرمجة في القطاعات التي يشرفون عليهاوأكد الوالي الحرص على دفع العمل التنموي بمعتمدية قابس الجنوبية والاستجابة لمشاغل متساكنيها، مشيرا الى أن هذه المعتمدية وبفضل ميزاتها التفاضلية العديدة تتمتع بمستقبل واعدواكب الجلسة بالخصوص، معتمد قابس الجنوبية مصباح الصغير، وعضومجلس نواب الشعب ثامر مزهود ،ورئيسة المجلس الجهوي يسرى دخيل