البطولة الاسبانية تعتمد "الكرة المتصلة" لمساعدة التحكيم

قدمت رابطة البطولة الإسبانية لكرة القدم أمس الأربعاء تقنية "الكرة المتصلة"، التي تعتمد على مستشعر مدمج داخل الكرة، وسيبدأ استخدامها اعتبارا من غد الجمعة في جميع مباريات بطولة الدرجة الأولى الإسبانية، لتصبح "لا ليغا" أول بطولة وطنية احترافية في العالم تعتمد هذه التقنية.وأوضحت "لا ليغا" خلال لقاء مع الصحافة، أن هذه الأداة الجديدة، المخصصة لمساعدة التحكيم، ستتطلب ترتيبات لوجستية وتكنولوجية مهمة داخل الملاعب، إلى جانب تنسيق وثيق بين الرابطة والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم والأندية، من أجل ضمان التزامن التام بين الأنظمة وحسن اشتغال المنظومة.وتتضمن الكرة مستشعرا يزن 25 غراما، يدمج مقياس تسارع ومدوارا (جيروسكوب)، وينقل في الوقت الفعلي بيانات تتعلق بسرعة الكرة وقوتها وموقعها.وستلتقط هذه المعلومات بواسطة 12 هوائيا سيتم تثبيتها في كل واحد من الملاعب العشرين لبطولة "الليغا إي إيه سبورتس"، قبل نقلها إلى غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".ويهدف هذا النظام، على الخصوص، إلى تسهيل عمل حكام الفيديو من خلال مزامنة دقيقة لبيانات الكرة مع صور الكاميرات. وقد استفاد حكام الـ "الفار" من تكوين خاص لإتقان استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة.ويرافق نشر هذه التقنية نظام لوجستي مهم يشمل الشحن اللاسلكي للكرات وخزائن للتخزين وبروتوكولا جديدا للمراقبة قبل المباريات وأثناءها وبعدها. وستتوفر كل مباراة على 14 كرة متصلة.وأكدت "لا ليغا" أنها أجرت العديد من الاختبارات، لا سيما بشأن التداخلات المحتملة للترددات اللاسلكية، من أجل ضمان موثوقية النظام. كما سيتم إدخال هذه التكنولوجيا إلى بطولة الدرجة الثانية ابتداء من الموسم المقبل.ومن خلال هذا الابتكار، تسعى "لا ليغا" إلى تعزيز مساعدة التحكيم، مع إتاحة مزيد من البيانات والمعلومات للجماهير بشأن مجريات المباريات.