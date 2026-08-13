ولاية سوسة: متابعة ميدانية لعملية جهر مجرى وادي الحلوف استعدادًا لموسم الأمطار

متابعة لتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة ومواصلة العمل على إزالة النقاط السوداء بالجهة، وتنفيذًا للقرار المتعلق بإزالة الإحداثات المقامة على ضفتي مجرى وادي الحلوف ، أدى والي سوسة ،سفيان التنفوري زيارة ميدانية لمعاينة مدى تقدم عمليات الجهر،وتنظيف مجرى الوادي ،وإزالة الإحداثات ،والزرائب،والفضلات المتراكمةوتمت معاينة سيرعمليات الجهر وإزالة الفضلات ،والإخلالات الموجودة على مستوى مجرى الوادي، والوقوف على نسق التدخلات المبرمجة في إطار تحسين الوضع البيئي ،والاستعداد المبكر لموسم الأمطاروأكد الوالي على ضرورة مواصلة عمليات الجهر،والتنظيف وإزالة مختلف العوائق التي من شأنها أن تعيق انسيابية مجرى المياه، مع إعطاء الأولوية للنقاط التي تمثل مصدر خطر، وذلك للحد من مخاطر الفيضانات،وتجمع مياه الأمطار،وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصةوشدد في هذا السياق، على حرص السلط الجهوية والمحلية على متابعة الوضعية ميدانيًا، والتفاعل مع مختلف الإشكاليات المطروحة، في إطار التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلةوتندرج هذه المعاينة في إطار المقاربة الاستباقية التي تعتمدها ولاية سوسة استعدادًا لموسم الأمطار، من خلال مواصلة معالجة النقاط السوداء، و تحسين جاهزية مجاري المياه، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، بما يساهم في حماية المواطنين والممتلكات والمحافظة على البيئة