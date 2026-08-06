اختيار معهد باستور تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة

أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية.وأوضح معهد باستور تونس في بلاغ له أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ودعم الأمن الصحي في المنطقة.وأكد أن هذا الاختيار يعكس خبرته في مجالات المراقبة البيئية، وعلم الجينوم، والمعلوماتية الحيوية، والصحة العامة، ويكرس دوره الريادي على المستوى الإقليمي في تعزيز الأمن الصحي في إفريقيا.وأشار معهد باستور تونس إلى أن هذا التعيين يجدد تأكيد التزام تونس بدعم الابتكار، وتعزيز التعاون العلمي، واعتماد مقاربة "صحة واحدة"، بما يسهم في تطوير شبكة إفريقية فعالة لمراقبة البيئة، لخدمة الوقاية من التهديدات الصحية والاستجابة لها.