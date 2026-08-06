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نادي حمام الانف يعزز صفوفه بالثنائي عزيز القوضاعي وفراس بن عمار

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Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Août 2026 - 10:20 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن النادي الرياضي بحمام الأنف، اليوم الخميس، تعاقده مع الثنائي عزيز القوضاعي وفراس بن عمار، في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وانضم المدافع المحوري عزيز القوضاعي (21 عاما) إلى صفوف "الهمهاما" في شكل إعارة قادما من الترجي الرياضي التونسي، فيما وقع الظهير الأيمن فراس بن عمار (28 عاما) عقدا يمتد إلى غاية جوان 2027 بعد انتقاله من مستقبل قابس.


وكان النادي قد دعم رصيده البشري خلال فترة الانتقالات الحالية بانتداب المدافع بهاء الدين السلامي والمهاجم محمد علي الماجري والظهير الأيسر هيثم المحمدي، بعقود تمتد جميعها إلى غاية جوان 2027.


كما جدد نادي حمام الأنف عقد حارس مرماه إياد العابد إلى غاية جوان 2030.

وسيستهل نادي حمام الأنف، العائد هذا الموسم إلى الرابطة المحترفة الأولى، مشواره في البطولة بمواجهة اتحاد بن قردان خارج قواعده، ضمن الجولة الافتتاحية المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري.
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