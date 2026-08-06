نادي حمام الانف يعزز صفوفه بالثنائي عزيز القوضاعي وفراس بن عمار

أعلن النادي الرياضي بحمام الأنف، اليوم الخميس، تعاقده مع الثنائي، في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.وانضم المدافع المحوري(21 عاما) إلى صفوف "الهمهاما" في شكل إعارة قادما من الترجي الرياضي التونسي، فيما وقع الظهير الأيمن(28 عاما) عقدا يمتد إلى غاية جوان 2027 بعد انتقاله من مستقبل قابس.وكان النادي قد دعم رصيده البشري خلال فترة الانتقالات الحالية بانتداب المدافعوالمهاجموالظهير الأيسر، بعقود تمتد جميعها إلى غاية جوان 2027.كما جدد نادي حمام الأنف عقد حارس مرماهإلى غاية جوان 2030.وسيستهل نادي حمام الأنف، العائد هذا الموسم إلى الرابطة المحترفة الأولى، مشواره في البطولة بمواجهة اتحاد بن قردان خارج قواعده، ضمن الجولة الافتتاحية المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري.