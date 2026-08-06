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صفاقس: وزير التجهيز يعطي إشارة انطلاق أشغال مشروع سكني لفائدة محدودي الدخل بساقية الزيت

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Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Août 2026 - 08:37 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أشرف وزيرالتجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أمس أربعاء ، بحضوروالي صفاقس محمد الحجري ،وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية، وعدد من النواب وممثلي الهياكل المتدخلة، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع إقامة "مالك " بساقية الزيت من ولاية صفاقس
ويتمثل المشروع في إنجاز 35 شقة سكنية لفائدة المنتفعين بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وفق صيغة الكراء المملك،وذلك في إطار تكريس سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن اللائق ودعم الفئات متوسطة ومحدودة الدخل
وأوضح الوزير، بالمناسبة، أن برنامج الكراء المملّك يمثل أحد أهم الآليات للاستجابة لطلبات المواطنين في الحصول على سكن لائق، خاصة لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكداً أن الوزارة تسعى، من خلال رقمنة الإجراءات وتسريع نسق الإنجاز، إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص

كما تم التاكيد على أهمية هذا المشروع في تعزيز العرض السكني بالجهة، وتحسين ظروف عيش المواطنين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى دعم التنمية الاجتماعية ،وتوفيرالسكن لفائدة مستحقيه
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