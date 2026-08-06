صفاقس: وزير التجهيز يعطي إشارة انطلاق أشغال مشروع سكني لفائدة محدودي الدخل بساقية الزيت

أشرف وزيرالتجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أمس أربعاء ، بحضوروالي صفاقس محمد الحجري ،وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية، وعدد من النواب وممثلي الهياكل المتدخلة، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع إقامة "مالك " بساقية الزيت من ولاية صفاقسويتمثل المشروع في إنجاز 35 شقة سكنية لفائدة المنتفعين بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وفق صيغة الكراء المملك،وذلك في إطار تكريس سياسة الدولة الرامية إلى توفير السكن اللائق ودعم الفئات متوسطة ومحدودة الدخلوأوضح الوزير، بالمناسبة، أن برنامج الكراء المملّك يمثل أحد أهم الآليات للاستجابة لطلبات المواطنين في الحصول على سكن لائق، خاصة لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكداً أن الوزارة تسعى، من خلال رقمنة الإجراءات وتسريع نسق الإنجاز، إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرصكما تم التاكيد على أهمية هذا المشروع في تعزيز العرض السكني بالجهة، وتحسين ظروف عيش المواطنين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى دعم التنمية الاجتماعية ،وتوفيرالسكن لفائدة مستحقيه