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الإدارة العامة للسدود تؤكد دخول سد الدويميس بولاية بنزرت حيز الاستغلال قبل موفى 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Août 2026 - 06:32 قراءة: 1 د, 19 ث
      
أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، فيصل الخميري، أن مشروع سد الدويميس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2026، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال، في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس.

وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها، يوم الأربعاء، إلى عدد من المنشآت والمشاريع الاستراتيجية بولاية بنزرت، مرفوقا بإطارات الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، في إطار حرص وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضمان استمرارية ونجاعة منظومة تحويل مياه الشمال.


وخلال زيارته لحضيرة مشروع بناء سد الدويميس، أشرف فيصل الخميري على جلسة عمل جمعت مجمع المقاولات ومكاتب الدراسات والإشراف، تم خلالها التأكيد على ضرورة تكثيف نسق الأشغال واحترام الآجال التعاقدية، مع اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستكمال المشروع في الموعد المحدد ودخوله حيز الاستغلال.
كما شملت الزيارة معاينة مختلف مكونات المشروع، حيث تم الاطلاع على المراحل الأخيرة من الأشغال، ولا سيما تركيب المعدات الهيدروميكانيكية، وإنجاز أشغال تدعيم وحماية جسم السد، واستكمال أشغال حماية مفيض السد، مع التأكيد على المحافظة على نسق الإنجاز واستكمال بقية الأشغال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

واستهل الوفد زيارته بمعاينة محطة ضخ مياه سد الحركة في اتجاه سد سحنان، حيث تم الوقوف على مختلف النقائص الفنية التي حالت دون دخول المحطة حيز الاستغلال. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للتدخل وإصلاح الإخلالات المسجلة بما يسمح بالانطلاق في ضخ المياه في أقرب الآجال، بحسب ما جاء في نص البلاغ الصادر مساء الأربعاء عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى.
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