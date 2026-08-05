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صندوق حماية المناطق السياحية يرصد 8.425 مليون دينار لدعم النظافة والتهيئة السياحية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 22:31 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أفادت وزارة السياحة، بأنه تم رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة، وتعزيز تدخلات البلديات السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي، وفق بلاغ اصدرته الاربعاء.
 
وأوضح البلاغ أن هذه الاعتمادات تتمثل في 6.750 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة، و1.675 مليون دينار لفائدة 20 بلدية سياحية للمساهمة في تدعيم تدخلات النظافة بالمناطق والمسالك السياحية، إلى جانب المساهمة بنسبة 60 بالمائة في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ.

 
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لفريق العمل المشترك المكلف بمتابعة حسن سير النشاط السياحي، الذي أشرف عليه وزير السياحة، سفيان تقية، بمقر الوزارة، بحضور ممثلي مختلف الوزارات.
 

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول تقييم سير النشاط السياحي بمختلف الجهات، ومتابعة تدخلات مختلف الوزارات والهياكل المعنية في عدد من المجالات ذات الصلة بالقطاع، ولا سيما التزوّد والتأمين الذاتي والتنشيط الثقافي وحفظ الصحة والنقل، إلى جانب استعراض أبرز المشاغل والإشكاليات العرضية والظرفية وسبل معالجتها.
 
كما تم التطرق إلى العمل الرقابي والمتابعة الميدانية المشتركة المنفذة بمختلف الجهات، حيث بلغت عمليات التفقد منذ بداية السنة ما يقارب 4 آلاف عملية شملت مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم السياحية ووكالات الأسفار، وتناولت مختلف الجوانب المتعلقة بشفافية المعاملات التجارية، وجودة الخدمات، والسلامة وحفظ الصحة، والمسابح ومراكز المعالجة بالمياه،  والمحيط السياحي والرحلات السياحية، وفق المصدر ذاته.
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