وزيرة الشؤون الثقافية تبحث مع السفير العماني سبل تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والتراث

مثّلت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وسلطنة عمان في مجالي الثقافة والتراث، ولاسيما في ما يتعلق بترميم وصيانة المعالم التاريخية، محور لقاء جمع، يوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي بسفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله السناني.وتناول اللقاء، الذي انعقد بمقر وزارة الثقافة سبل الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ترميم المعالم التاريخية وصيانتها، وفق بلاغ للوزارة.كما بحث الجانبان مسألة صرف القسط الثاني من الهبة العمانية المخصصة لترميم معالم مدينة القيروان، فضلا عن تنفيذ خطة مشتركة لترميم جامع ولحي بجزيرة جربة، الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث عشر الميلادي.وشملت المباحثات أيضا تكثيف تبادل الخبرات في مجالي التكوين والترميم، وتعزيز المشاركات في التظاهرات الثقافية التونسية والعمانية، ومنها الموسيقية.كما تم خلال هذا اللقاء،الذي شهد حضور عدد من إطارات الوزارة والوفد المرافق للسفير العماني،اقتراح تطوير التعاون الثنائي بين مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة ودار الأوبرا في مسقط، بما يدعم تبادل الخبرات والبرامج الفنية بين المؤسستين.