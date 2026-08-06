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وزير البيئة يدعو إلى تكثيف الرقابة وتسريع رقمنة خدمات الوكالة الوطنية لحماية المحيط

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Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Août 2026 - 07:21 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكد وزير البيئة حبيب عبيد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، مشددا على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث كامل مسؤولياته، وذلك خلال إشرافه على ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي انتظمت بمنتزه النحلي.

وأوصت الندوة باستكمال إعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي باعتبار أن حماية البيئة تمثل رهانا تنمويا.


وشدد المشاركون في هذه الندوة، التي انتظمت يوم الأربعاء، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الجلجلي وعدد من إطارات الوكالة ووزارة البيئة على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها حتى تسهم في تطوير أداء الوكالة والرفع من نجاعة تدخلاتها.


كما دعت إلى مواصلة تطوير منظومة الرقمنة وتوظيف مختلف الآليات الرقمية للتسريع في معالجة ملفات إبداء الرأي وإسناد التراخيص، وإيلاء الأولوية المطلقة للمشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030، إلى جانب تعزيز رأس المال البشري والارتقاء بالكفاءات.
 
 
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