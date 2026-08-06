في إطار الاستعدادات لتنظيم النافذة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة "قطر 2027"، التي ستحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أوت 2026، أشرف يوم الاربعاء الصادق المورالي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة، على جلسة عمل تنسيقية بحضور سفيان الجريبي، رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة، وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات المتدخلة.وتناولت الجلسة مختلف الاستعدادات المتعلقة باحتضان هذا الحدث الرياضي الدولي، الذي سيعرف مشاركة ستة منتخبات إفريقية، إلى جانب وفود الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) والاتحاد الإفريقي لكرة السلة، والحكام والمراقبين والإعلاميين، بما يناهز 202 مشاركًا، وهو ما يستوجب أعلى درجات التنسيق بين جميع المتدخلين لضمان حسن سير التظاهرة في أفضل الظروف.واستعرض رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة أهمية هذه التظاهرة الرياضية، باعتبارها محطة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2027، مؤكداً أن احتضان تونس لهذه النافذة يمنح المنتخب الوطني فرصة ثمينة لخوض مبارياته أمام جماهيره، التي تمثل سندًا أساسيًا ودافعًا إضافيًا لتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما كان من أبرز دوافع الجامعة للتقدم بطلب استضافة هذه المرحلة من التصفيات.كما أكد أن نجاح هذه التظاهرة لا يقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل يمثل أيضًا مناسبة جديدة لإبراز قدرة تونس على تنظيم كبرى التظاهرات الرياضية القارية والدولية وفق أرقى المعايير، بما يعزز إشعاعها ومكانتها على الساحة الرياضية الإفريقية والدولية.وفي ختام الجلسة، أكد وزير الشباب والرياضة على الأهمية الوطنية لهذا الحدث، داعيًا جميع الهياكل والإدارات المتدخلة إلى مزيد من التنسيق وإحكام الاستعدادات، ومسديًا تعليماته بتوفير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية والأمنية الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة، بما يضمن حسن استقبال الوفود المشاركة، ويوفر أفضل الظروف للمنتخبات والجماهير، ويعكس الصورة المشرفة لتونس كوجهة رياضية رائدة وقادرة على احتضان وإنجاح أكبر التظاهرات الدولية.