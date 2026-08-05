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الملعب التونسي يتعاقد مع المهاجم البينيني فينيون بيانفينيو

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 22:09 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن الملعب التونسي اليوم الأربعاء عن تعزيز الخط الأمامي لأكابر فريق كرة القدم بالتعاقد مع المهاجم البينيني فينيون بيانفينيو لمدة ثلاث مواسم.
ولعب فينيون بيانفينيو صاحب الـ 23 عاما مع فريق لوتو أف سي البينيني ونادي رايون سبور الرواندي.


وكان الملعب التونسي قد تعاقد خلال الميركاتو الصيفي مع أكثر من لاعب في مختلف الخطوط، على غرار المدافع عزيز الكناني بعقد لمدّة موسمين في صفقة انتقال حر، و المدافع رائد الدربالي بعقد يمتد لموسمين، و متوسط الميدان زكرياء العايب بعقد يمتد حتى صيف عام 2028، والجناح الأيسر مالك شويخ بعقد يمتد لغاية عام 2028، ومتوسط الميدان الهجومي السينغالي مام ساليو تيون بعقد يمتد حتى صيف 2029.
يذكر أنّ الملعب التونسي سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 والتي ستنطلق جولتها الافتتاحية يومي 22 و 23 أوت الجاري بالتباري مع النادي الرياضي الصفاقسي على ميدانه.
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