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المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما يتعادل وديا مع مستقبل المرسى 1-1

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 22:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 21 عاما مع مستقبل المرسى 1-1 في لقاء ودي دار بينهما اليوم الاربعاء بالملعب الفرعي برادس في اطار استعدادات الاول لدورة البحر الابيض المتوسط تارانتو 2026 وتحضيرات الثاني لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسيواصل ابناء المدرب انيس بوجلبان تحضيراتهم للدورة المتوسطية بالتباري مع شبيبة العمران بعد غد الجمعة وتقدم ساقية الدائر يوم الاحد القادم والاتحاد المنستيري يوم 15 اوت الجاري .
وسيخوض المنتخب التونسي الالعاب المتوسطية ضمن المجموعة الأولى بجانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية. أما المجموعة الثانية، فتتألف من منتخبات إيطاليا (البلد المنظم)، الجزائر، كوسوفو وألبانيا. 

 وسيستهل فريق الصفصاف من جهته سباق البطولة بملاقاة النادي البنزرتي على ملعب الاخير.
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