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تحضيرا لالعاب المتوسط (تارانتو 2026): المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز على نظيره المغربي 3-صفر

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 20:46 قراءة: 0 د, 44 ث
      
جدد المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مساء اليوم الاربعاء فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-17 و 25-21 و 25-15 في المباراة الودية التي دارت بقصر الرياضة بالمنزه استعدادا للدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 اوت إلى غاية 03 سبتمبر 2026 .

وكان المنتخب الوطني التونسي قد فاز امس الثلاثاء على نظيره المغربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (25-20 و 25-13 و 25-18) مع اضافة شوط رابع انتهى لصالح المنتخب التونسي( 25-17) في مباراة ودية اختبارية اولى بقصر الرياضة بالمنزه.

و يواصل المنتخب التونسي سلسلة مبارياته الودية بملاقاة المنتخب المغربي مجددا غدا الخميس (س18 و 15 دق) ثم يواجه يومي الجمعة 7 و الاحد 9 اوت الجاري منتخب فرنسا (ب) انطلاقا من الساعة 18 و 30 دق.
​ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته ​بتربص مغلق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية حيث سيتحول وفد المنتخب الوطني إلى إيطاليا يوم ​20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات.
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