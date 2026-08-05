تحضيرا لالعاب المتوسط (تارانتو 2026): المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز على نظيره المغربي 3-صفر

جدد المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مساء اليوم الاربعاء فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها 25-17 و 25-21 و 25-15 في المباراة الودية التي دارت بقصر الرياضة بالمنزه استعدادا للدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 اوت إلى غاية 03 سبتمبر 2026 .وكان المنتخب الوطني التونسي قد فاز امس الثلاثاء على نظيره المغربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (25-20 و 25-13 و 25-18) مع اضافة شوط رابع انتهى لصالح المنتخب التونسي( 25-17) في مباراة ودية اختبارية اولى بقصر الرياضة بالمنزه.و يواصل المنتخب التونسي سلسلة مبارياته الودية بملاقاة المنتخب المغربي مجددا غدا الخميس (س18 و 15 دق) ثم يواجه يومي الجمعة 7 و الاحد 9 اوت الجاري منتخب فرنسا (ب) انطلاقا من الساعة 18 و 30 دق.​ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته ​بتربص مغلق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية حيث سيتحول وفد المنتخب الوطني إلى إيطاليا يوم ​20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات.