المخزون التعديلي للبطاطا يبلغ 12.4 ألف طن.. ونابل تستحوذ على 61% منه
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن المخزون التعديلي لبطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي لسنة 2026 بلغ 12 ألفا و392 طنا، تستأثر ولاية نابل بـ7516 طنا منها، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني.
وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، إلى ولاية نابل، لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي لبطاطا الاستهلاك، إلى جانب متابعة البرنامج الوطني لإكثار بذور البطاطا.
21 مركز خزن عبر البلاداستهل الوزير زيارته بمعاينة سير عمليات الخزن بمركز التبريد التابع للمجمع المهني المشترك للخضر بسليمان، حيث اطلع على ظروف التخزين ومدى احترام المعايير الفنية والصحية للمحافظة على جودة المنتوج.
كما زار عددا من مخازن التبريد الخاصة المتعاقدة ضمن برنامج المخزون التعديلي، واطلع على الكميات المخزنة والإجراءات المعتمدة للحفاظ على جودة البطاطا، إضافة إلى متابعة مخزون بذور البطاطا الوطنية المنتجة في إطار البرنامج الوطني للإكثار.
وبحسب معطيات الوزارة، يتوزع المخزون التعديلي على 21 مركز خزن، منها 10 مراكز بولاية نابل. وقد تولى المجمع المهني المشترك للخضر تخزين 3338 طنا بشكل مباشر، فيما خزن الخواص 9054 أطنان في إطار اتفاقيات مبرمة مع المجمع.
دعم إنتاج البذور وتعزيز السيادة الغذائيةوشملت الزيارة أيضا مركز الخزن بالتبريد ومحطة التجارب بقربة، حيث اطلع الوزير على التجارب العلمية الخاصة بإكثار بذور البطاطا والتقييم الزراعي والتكنولوجي للأصناف الجديدة المرشحة للترسيم بالسجل الرسمي.
وأكد وزير الفلاحة أن برنامج تكوين المخزون التعديلي يعد إحدى الآليات الأساسية لضمان انتظام تزويد السوق بمادة البطاطا والمحافظة على استقرار الأسعار، مشددا على أهمية دعم إنتاج بذور البطاطا الوطنية باعتبارها ركيزة لتعزيز السيادة الغذائية والحد من التبعية للتوريد، مع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع والرفع من طاقات الإنتاج والخزن لتلبية حاجيات السوق.
وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، إلى ولاية نابل، لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي لبطاطا الاستهلاك، إلى جانب متابعة البرنامج الوطني لإكثار بذور البطاطا.
21 مركز خزن عبر البلاداستهل الوزير زيارته بمعاينة سير عمليات الخزن بمركز التبريد التابع للمجمع المهني المشترك للخضر بسليمان، حيث اطلع على ظروف التخزين ومدى احترام المعايير الفنية والصحية للمحافظة على جودة المنتوج.
كما زار عددا من مخازن التبريد الخاصة المتعاقدة ضمن برنامج المخزون التعديلي، واطلع على الكميات المخزنة والإجراءات المعتمدة للحفاظ على جودة البطاطا، إضافة إلى متابعة مخزون بذور البطاطا الوطنية المنتجة في إطار البرنامج الوطني للإكثار.
وبحسب معطيات الوزارة، يتوزع المخزون التعديلي على 21 مركز خزن، منها 10 مراكز بولاية نابل. وقد تولى المجمع المهني المشترك للخضر تخزين 3338 طنا بشكل مباشر، فيما خزن الخواص 9054 أطنان في إطار اتفاقيات مبرمة مع المجمع.
دعم إنتاج البذور وتعزيز السيادة الغذائيةوشملت الزيارة أيضا مركز الخزن بالتبريد ومحطة التجارب بقربة، حيث اطلع الوزير على التجارب العلمية الخاصة بإكثار بذور البطاطا والتقييم الزراعي والتكنولوجي للأصناف الجديدة المرشحة للترسيم بالسجل الرسمي.
وأكد وزير الفلاحة أن برنامج تكوين المخزون التعديلي يعد إحدى الآليات الأساسية لضمان انتظام تزويد السوق بمادة البطاطا والمحافظة على استقرار الأسعار، مشددا على أهمية دعم إنتاج بذور البطاطا الوطنية باعتبارها ركيزة لتعزيز السيادة الغذائية والحد من التبعية للتوريد، مع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع والرفع من طاقات الإنتاج والخزن لتلبية حاجيات السوق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334073