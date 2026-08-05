المخزون التعديلي للبطاطا يبلغ 12.4 ألف طن.. ونابل تستحوذ على 61% منه

21 مركز خزن عبر البلاد



دعم إنتاج البذور وتعزيز السيادة الغذائية



أعلنتأنللموسم الفصلي لسنةبلغ، تستأثربـمنها، أي ما يعادلمن إجمالي المخزون الوطني.وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها، إلى ولاية نابل، لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي لبطاطا الاستهلاك، إلى جانب متابعة البرنامج الوطني لإكثار بذور البطاطا.استهل الوزير زيارته بمعاينة سير عمليات الخزن بمركز التبريد التابع للمجمع المهني المشترك للخضر بسليمان، حيث اطلع على ظروف التخزين ومدى احترام المعايير الفنية والصحية للمحافظة على جودة المنتوج.كما زار عددا من مخازن التبريد الخاصة المتعاقدة ضمن برنامج المخزون التعديلي، واطلع على الكميات المخزنة والإجراءات المعتمدة للحفاظ على جودة البطاطا، إضافة إلى متابعة مخزون بذور البطاطا الوطنية المنتجة في إطار البرنامج الوطني للإكثار.وبحسب معطيات الوزارة، يتوزع المخزون التعديلي على، منها. وقد تولىتخزينبشكل مباشر، فيما خزن الخواصفي إطار اتفاقيات مبرمة مع المجمع.وشملت الزيارة أيضا مركز الخزن بالتبريد ومحطة التجارب بقربة، حيث اطلع الوزير على التجارب العلمية الخاصة بإكثار بذور البطاطا والتقييم الزراعي والتكنولوجي للأصناف الجديدة المرشحة للترسيم بالسجل الرسمي.وأكد وزير الفلاحة أنيعد إحدى الآليات الأساسية لضمان انتظام تزويد السوق بمادة البطاطا والمحافظة على استقرار الأسعار، مشددا على أهميةباعتبارها ركيزة لتعزيزوالحد من التبعية للتوريد، مع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع والرفع من طاقات الإنتاج والخزن لتلبية حاجيات السوق.