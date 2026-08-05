وزير التجهيز: تسريع نسق إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان بداية من سبتمبر المقبل

أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الأربعاء، أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال إعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية.وأفاد الوزير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش زيارة ميدانية لمعاينة تقدم الأشغال، بأن المقاولات المشرفة على المشروع التزمت برفع وتيرة الانجاز للانطلاق الفعلي في الأشغال الكبرى فوق الأرض وما بعد الأسس العميقة بما يتيح للمواطنين معاينة تقدم البناء و بروز الهياكل الاولى للمستشفى على أرض الواقع.وفي ذات السياق، كشف الوزير أنه تم طلب مراجعة جدول التخطيط الزمني من قبل مجمع المقاولات التونسي السعودي ومكاتب الدراسات العالمية المعنية، بغية تقليص الآجال التعاقدية الحالية المقدرة بثلاث سنوات، على أن يتم تقديم مقترح زمني جديد ومحين أقصاه موفى شهر سبتمبر المقبل.وأضاف أن طاقة استيعاب هذا المشروع الطبي الضخم تبلغ 500 سرير ويضم نحو 16 قاعة عمليات متطورة ومختلف الاختصاصات الطبية والصحية، لافتا الى أن إنجاز مشروع متكامل وبهذا الحجم دفعة واحدة يعد مكسبا نوعيا مقارنة بالمشاريع السابقة التي كانت تنجز على مراحل.​واوضح أن الفترة المنقضية منذ انطلاق الأشغال تعد مرحلة فنية عادية ومألوفة في المشاريع الكبرى التي تتطلب دقة متناهية في الدراسات التنفيذية قبل المرور إلى مرحلة التنفيذ الميداني.ويعد مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان أحد أبرز المشاريع الصحية الكبرى في البلاد، اذ ينجز وفق أحدث التكنولوجيات العالمية الحديثة في قطاع البناء الصحي. وتناهز كلفة انجاز المشروع دون احتساب التجهيزات، 9ر143 مليون دولار ويمتد على مساحة مغطاة تقدر بنحو 70 ألف متر مربع مشيد على مساحة جملية تبلغ 14 هك.يارا