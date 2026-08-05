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تواصل جهود السيطرة على حريق اندلع بغابة جبل لنقاع بجندوبة وامتدّ إلى جبل المرقب بسليانة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 19:58 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات، بمعاضدة من عدد من المتطوعين، للسيطرة على حريق اندلع، اليوم الأربعاء، بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة اللهب من منازل متساكني قرية لنقاع التابعة لمعتمدية الكريب بولاية سليانة، وفق مصدر من الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فرق الإطفاء تركّز في المرحلة الحالية على حماية السكان وممتلكاتهم، في حين يبقى الوصول إلى المرتفعات التي تشتعل بها النيران مستبعدا بسبب وعورة تضاريس المنطقة، على حدّ قوله.

من جانبه، أكّد رئيس دائرة الغابات بسليانة، صبري الولاني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حريقا غابيّا اندلع اليوم بمنطقة جبليّة تابعة لمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، وسرعان ما توسعت رقعته إلى جبل المرقب بسليانة بفعل سرعة الرياح.

وأضاف أنّ جهود وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات ما تزال متواصلة للسيطرة على الحريق من الجهتين، مع تسخير 5 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للغابات بسليانة، و3 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، وفق تأكيده.

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