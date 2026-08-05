JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:31 Tunis

الدورة الثانية من الأيام الثقافية الصيفية بجلمة من 6 الى 8 أوت

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a736e2da4f8c6.96807425_oleknmqjghpif.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 19:31 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تلتئم فعاليات الدورة الثانية من الأيام الثقافية  الصيفية بجلمة من ولاية سيدي بوزيد من 6 الى 8 اوت الجاري بتنظيم من دار الثقافة بالجهة.
وتفتتح الدورة بورشة في فنون المسرح والأداء الفردي بالشراكة مع المكتبة العمومية بجلمة بالإضافة الى كرنفال الفرح مع عرض تنشيطي وفرجوي "عمو حسين" في حين يتم يوم 7 اوت عرض شريط سينمائي توعوي وورشة تحسيسية حول أهمية الكتاب في حياة الطفل تحت شعار "كتابي انيسي" بالشراكة أيضا مع المكتبة العمومية بجلمة ثم سهرة مع عرض موسيقي شعبي للفنان مصباح البوزيدي.
وتختتم الدورة يوم 8 اوت بجداريات تحت عنوان "معا من اجل غد أفضل" وعرض تراثي فني شعبي فلكلوري لحبيب الغرايسي "رعاة سمامة" يتضمن لوحات استعراضية واغاني جبلية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334070

babnet

كل الأخبار...

19:31 - الدورة الثانية من الأيام الثقافية الصيفية بجلمة من 6 الى 8 أوت
19:10 - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تفتح باب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2027/2026
18:36 - الشرطة البلدية: 449 عملية إزالة لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 227 مخالفة صحية
18:12 - بوجلبان: نستهدف الذهاب بعيدا في الألعاب المتوسطية رغم تقلص خياراتنا بسبب روزنامة "فيفا"
18:03 - الأمين العام لاتحاد الشغل يشرف على احياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت بصفاقس
18:00 - افروبسكيت للفتيات لاقل من 18 سنة: المنتخب التونسي ينهزم اما نظيره النيجيري 54-50
17:43 - توننداكس يقفل معاملات حصة الاربعاء في المنطقة الحمراء
17:40 - قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل يطالب بالمراجعة الفورية للزيادات الاخيرة في أسعار بعض الادوية
17:31 - مؤشر أسعار الاستهلاك يرتفع بنسبة 0.2% خلال جويلية 2026
17:27 - السفير الأمريكي: حريصون على تعزيز التعاون مع قصر العلوم بالمنستير ودعم الابتكار لدى الشباب
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 أوت 2026 | 21 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:24
16:14
12:32
05:28
03:49
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet38°
32° Babnet
الــرياح:
4.05 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-29
35°-26
37°-27
38°-26
35°-26
  • Avoirs en devises 23594,3
  • (05/08)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37703 DT
  • (05/08)
  • 1 $ = 2,93220 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/08)     808,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/08)   29816 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio