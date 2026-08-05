الدورة الثانية من الأيام الثقافية الصيفية بجلمة من 6 الى 8 أوت

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a736e2da4f8c6.96807425_oleknmqjghpif.jpg>

تلتئم فعاليات الدورة الثانية من الأيام الثقافية الصيفية بجلمة من ولاية سيدي بوزيد من 6 الى 8 اوت الجاري بتنظيم من دار الثقافة بالجهة.

وتفتتح الدورة بورشة في فنون المسرح والأداء الفردي بالشراكة مع المكتبة العمومية بجلمة بالإضافة الى كرنفال الفرح مع عرض تنشيطي وفرجوي "عمو حسين" في حين يتم يوم 7 اوت عرض شريط سينمائي توعوي وورشة تحسيسية حول أهمية الكتاب في حياة الطفل تحت شعار "كتابي انيسي" بالشراكة أيضا مع المكتبة العمومية بجلمة ثم سهرة مع عرض موسيقي شعبي للفنان مصباح البوزيدي.

وتختتم الدورة يوم 8 اوت بجداريات تحت عنوان "معا من اجل غد أفضل" وعرض تراثي فني شعبي فلكلوري لحبيب الغرايسي "رعاة سمامة" يتضمن لوحات استعراضية واغاني جبلية.