الأمين العام لاتحاد الشغل يشرف على احياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت بصفاقس

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي لدى اشرافه اليوم الاربعاء على إحياء الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 بصفاقسأهمية احياء هذه الذكرى المجيدة التي استشهد فيها اكثر من 30 نقابيا وعاملا ودفع فيها اتحاد الشغل ضريبة الدفاع عن البلاد وعن الحقوق الاجتماعية للشعب التونسي.ولفت صلاح الدين السالمي الى ان دور الاتحاد هو الدفاع عن الوطن زمن الأزمات وعدم البقاء صامتا حيث يصبح الصمت تفريطا في الوطن داعيا كل الهياكل النقابية وكل منخرطي الاتحاد إلى عدم المساهمة في التفريط والدفاع عن الوطن.وذكر الأمين العام بتاريخ المنظمة وبدورها كمنظمة وطنية في الدفاع عن المسائل الاجتماعية والاقتصادية للمواطن الى جانب الدفاع عن الحريات لافتا الى ان الأزمات التي تعيشها البلاد تتطلب حلولا حقيقية بعيدا عن الشعارات. وأضاف ان غلق الحوار الاجتماعي لن ينجح في ضرب العمل النقابي مؤكدا ان الاتحاد لديه مقترحات في كل الملفات.وللاشارة انطلقت بالمناسبة مسيرة من مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس نحو ضريح الشهداء بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني و ثلة من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية و مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي للشغل.