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افروبسكيت للفتيات لاقل من 18 سنة: المنتخب التونسي ينهزم اما نظيره النيجيري 54-50

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 18:00 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة للاناث اقل من 18 سنة مساء اليوم الاربعاء امام نظيره النيجيري بنتيجة 50-54 في مباراة الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة الافروبسكيت لهاته الفئة العمرية التي تحتضنها مدينة ابيدجان الايفوارية الى غاية 16 اوت الجاري.
وتضم المجموعة الثالثة الى جانب تونس و نيجيريا منتخبي الكامرون و السنيغال
ويلتقي المنتخبان الكامروني و السنغالي لحساب ذات المجموعة الثالثة في وقت لاحق من مساء اليوم.

وتلاقي فتيات المنتخب التونسي برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة منتخب السنغال يوم الجمعة 7 اوت الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهرا (س14 و 30 دق).

النتائج

تونس-نيجيريا 50-54
الكامرون-السنيغال (س17)

الترتيب
نيجيريا 2 1
تونس 1 1
الكامرون 0 0
السنغال 0 0
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