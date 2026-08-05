طرابزون سبور التركي يعلن التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح

أعلن نادي طرابزون سبور التركي, اليوم الاربعاء, التعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في صفقة انتقال حر, دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق أو قيمته المالية.ونشر النادي صورا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, ظهر خلالها محمد صلاح, البالغ من العمر 34 عاما, مرتديا قميص الفريق الذي يحمل الرقم 61, على متن الطائرة, في إشارة إلى بدء مشواره مع طرابزون سبور قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.ويصل صلاح إلى البطولة التركية بعد نهاية مسيرة استمرت تسعة أعوام مع ليفربول الإنقليزي, خاض خلالها 442 مباراة في مختلف المسابقات, سجل فيها 257 هدفا، وأسهم في إحراز العديد من الألقاب, أبرزها لقب البطولة الإنقليزية الممتازة مرتين, ورابطة أبطال أوروبا مرة واحدة.وكان صلاح قد قدم أحد أفضل مواسمه في البطولة الإنقليزية خلال موسم (2024 - 2025), بعدما سجل 29 هدفا وصنع 18 أخرى في 38 مباراة, ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم واحد من 38 مباراة.كما توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة الإنقليزية, ونال جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب, ليصبح أول لاعب يجمع الجوائز الثلاث في موسم واحد.ويتوقع أن يسجل محمد صلاح ظهوره الأول مع طرابزون سبور في 15 أوت الجاري, خلال مواجهة قاسم باشا ضمن الجولة الافتتاحية من البطولة التركية لكرة القدم.