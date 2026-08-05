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توننداكس يقفل معاملات حصة الاربعاء في المنطقة الحمراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 17:43 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أنهت بورصة تونس للسوق المالية معاملات حصة التداول ليوم الأربعاء 5 أوت 2026 في المنطقة الحمراء، اذ انخفض مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة  -0.15% ليستقر عند مستوى   20 156,33  نقطة، وسط حجم تداول محدود بلغ 7 ملايين دينار، وفقا للتحليل اليومي للوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية".     

وبخصوص اداء الأسهم، سجل سهم البنك التونسي للتجارة والصناعة أفضل أداء خلال الحصة، إذ ارتفع بنسبة 4.5% ليبلغ 41.710 دينارا، بحجم تداول بقيمة 20 ألف دينار.

كما جاء سهم مجموعة تواصل القابضة ضمن أبرز الارتفاعات المسجلة خلال الحصة، حيث حقق السهم زيادة بنسبة 3.8% ليصل إلى 0.820 دينار، بعد أن استقطب تداولات بقيمة 178 ألف دينار.
في المقابل، سجل سهم تونافاست أكبر انخفاض خلال الحصة، إذ تراجع بنسبة -4.5% ليستقر عند 43.340 دينارا، وسط تدفقات مالية بلغت 67 ألف دينار.
كما كان سهم  الشركة التونسية للبلور من بين أكبر الخاسرين، اذ انخفض بنسبة -2% ليبلغ 26.950 دينارا، مع تسجيله حجم تداول إجمالي قدره 355 ألف دينار.

وتصدر سهم البنك الوطني الفلاحي  قائمة الأسهم الأكثر تداولا، بعدما استحوذ على تداولات بقيمة 949 ألف دينار خلال الحصة، أي ما يمثل 14% من إجمالي حجم التداول في السوق، مع تسجيل السهم تراجعا بنسبة -0.5% ليستقر عند 24.380 دينارا.
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