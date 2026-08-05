مؤشر أسعار الاستهلاك يرتفع بنسبة 0.2% خلال جويلية 2026
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر جوان 2026، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار خدمات المطاعم والنزل بنسبة 1.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات الصحة والترفيه والثقافة بنسبة 0.7% لكل منهما، في حين تراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.6%.
تراجع أسعار الخضر واللحوم والدواجنشهدت مجموعة التغذية والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6% خلال شهر جويلية مقارنة بجوان، نتيجة تراجع أسعار:
* الخضر: 2.9%.
* لحم الضأن: 1.8%.
* الدواجن: 1.3%.
* البيض: 0.7%.
في المقابل، ارتفعت أسعار الغلال بنسبة 1.9%.
ارتفاع أسعار خدمات النزل والأدويةارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 1.4%، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 7.2%.
وفي قطاع الصحة، سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.7%، نتيجة زيادة أسعار المواد الصيدلية بنسبة 1.2%.
أبرز المساهمين في التضخمحسب القطاعات، ساهمت المواد المعملية والخدمات بأكبر نسبة في التضخم الإجمالي، حيث بلغت مساهمتهما على التوالي 1.8% و1.4%.
أما حسب نظام التسعيرة، فقد جاءت أعلى المساهمات من:
* المواد غير الغذائية الحرة: 3%.
* المواد الغذائية الحرة: 1.9%.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، يعكس هذا التطور استمرار تأثير أسعار الخدمات والمواد الحرة على مستوى الأسعار، رغم تراجع أسعار عدد من المنتجات الغذائية خلال شهر جويلية.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار خدمات المطاعم والنزل بنسبة 1.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات الصحة والترفيه والثقافة بنسبة 0.7% لكل منهما، في حين تراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.6%.
تراجع أسعار الخضر واللحوم والدواجنشهدت مجموعة التغذية والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6% خلال شهر جويلية مقارنة بجوان، نتيجة تراجع أسعار:
* الخضر: 2.9%.
* لحم الضأن: 1.8%.
* الدواجن: 1.3%.
* البيض: 0.7%.
في المقابل، ارتفعت أسعار الغلال بنسبة 1.9%.
ارتفاع أسعار خدمات النزل والأدويةارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 1.4%، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 7.2%.
وفي قطاع الصحة، سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.7%، نتيجة زيادة أسعار المواد الصيدلية بنسبة 1.2%.
أبرز المساهمين في التضخمحسب القطاعات، ساهمت المواد المعملية والخدمات بأكبر نسبة في التضخم الإجمالي، حيث بلغت مساهمتهما على التوالي 1.8% و1.4%.
أما حسب نظام التسعيرة، فقد جاءت أعلى المساهمات من:
* المواد غير الغذائية الحرة: 3%.
* المواد الغذائية الحرة: 1.9%.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، يعكس هذا التطور استمرار تأثير أسعار الخدمات والمواد الحرة على مستوى الأسعار، رغم تراجع أسعار عدد من المنتجات الغذائية خلال شهر جويلية.
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