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مؤشر أسعار الاستهلاك يرتفع بنسبة 0.2% خلال جويلية 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 17:31 قراءة: 1 د, 8 ث
      
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر جوان 2026، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار خدمات المطاعم والنزل بنسبة 1.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات الصحة والترفيه والثقافة بنسبة 0.7% لكل منهما، في حين تراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.6%.

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تراجع أسعار الخضر واللحوم والدواجن

شهدت مجموعة التغذية والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6% خلال شهر جويلية مقارنة بجوان، نتيجة تراجع أسعار:


* الخضر: 2.9%.
* لحم الضأن: 1.8%.
* الدواجن: 1.3%.
* البيض: 0.7%.

في المقابل، ارتفعت أسعار الغلال بنسبة 1.9%.

ارتفاع أسعار خدمات النزل والأدوية

ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 1.4%، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 7.2%.

وفي قطاع الصحة، سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.7%، نتيجة زيادة أسعار المواد الصيدلية بنسبة 1.2%.

أبرز المساهمين في التضخم

حسب القطاعات، ساهمت المواد المعملية والخدمات بأكبر نسبة في التضخم الإجمالي، حيث بلغت مساهمتهما على التوالي 1.8% و1.4%.

أما حسب نظام التسعيرة، فقد جاءت أعلى المساهمات من:

* المواد غير الغذائية الحرة: 3%.
* المواد الغذائية الحرة: 1.9%.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، يعكس هذا التطور استمرار تأثير أسعار الخدمات والمواد الحرة على مستوى الأسعار، رغم تراجع أسعار عدد من المنتجات الغذائية خلال شهر جويلية.
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