مؤشر أسعار الاستهلاك يرتفع بنسبة 0.2% خلال جويلية 2026

تراجع أسعار الخضر واللحوم والدواجن



ارتفاع أسعار خدمات النزل والأدوية



أبرز المساهمين في التضخم



سجلخلالارتفاعا بنسبةمقارنة بشهر، وفق معطيات نشرهاويعود هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعاربنسبة، إلى جانب ارتفاع أسعاربنسبةلكل منهما، في حين تراجعت أسعاربنسبةشهدتانخفاضا بنسبةخلال شهر جويلية مقارنة بجوان، نتيجة تراجع أسعار:في المقابل، ارتفعت أسعاربنسبةارتفعت أسعاربنسبة، مدفوعة أساسا بزيادةبنسبةوفي، سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة، نتيجة زيادةبنسبةحسب القطاعات، ساهمتبأكبر نسبة في التضخم الإجمالي، حيث بلغت مساهمتهما على التواليأما حسب، فقد جاءت أعلى المساهمات من:ووفق بيانات، يعكس هذا التطور استمرار تأثير أسعار الخدمات والمواد الحرة على مستوى الأسعار، رغم تراجع أسعار عدد من المنتجات الغذائية خلال شهر جويلية.