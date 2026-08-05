السفير الأمريكي: حريصون على تعزيز التعاون مع قصر العلوم بالمنستير ودعم الابتكار لدى الشباب
أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، بيل بزي، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع قصر العلوم بالمنستير، باعتباره مؤسسة رائدة في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتشجيع الابتكار وتنمية الثقافة العلمية لدى الشباب والمربين.
وأوضح السفير، في تصريح لوكالة وات، على هامش زيارة أداها إلى قصر العلوم بالمنستير، أنه اطلع على أنشطة المؤسسة وبرامجها وآفاق تطويرها، كما واكب أنشطة عدد من نواديها العلمية.
دعم أمريكي لمشاريع علمية وتعليميةوبيّن أن هذه الزيارة تندرج في إطار دعم التعاون القائم بين الجانبين، والذي شمل:
* استضافة ثلاثة خبراء أمريكيين ضمن برنامج Fulbright Specialist Program.
* تنظيم لقاء مع متحدث من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).
* التبرع بطابعة ثلاثية الأبعاد لفائدة مختبر التصنيع الرقمي (Fab Lab) بقصر العلوم.
* توفير مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة في مجالات المقاربة البيداغوجية STEM Learning لفائدة مكتبة المؤسسة.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن هذه المبادرات تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وتعزيز فرص التعليم والتعلم من خلال الشراكات الدولية، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
الإشادة بعمق العلاقات التونسية الأمريكيةونوه السفير بمتانة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 230 سنة، مستحضرا زيارة الدولة التي أداها الزعيم الحبيب بورقيبة إلى الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس جون كينيدي، مشيرا إلى أنه زار صباح اليوم روضة الزعيم الراحل.
آفاق جديدة للشراكةمن جانبه، أوضح قصر العلوم بالمنستير، في بلاغ، أن الزيارة مثلت فرصة لتقديم الدور الذي تضطلع به المؤسسة في نشر الثقافة العلمية، وتعزيز مهارات التعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع لدى الناشئة والشباب.
وأضاف البلاغ أن اللقاء تناول أيضا إمكانيات تطوير التعاون مع المؤسسات الأمريكية الناشطة في مجالات تبسيط العلوم والوساطة العلمية، على غرار مراكز العلوم والمتاحف العلمية، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة وتبادل الخبرات.
وأكد قصر العلوم بالمنستير، في ختام البلاغ، التزامه بمواصلة الانفتاح على محيطه الدولي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم رسالته التعليمية، وتسهم في بناء جيل مؤمن بقيمة العلم والمعرفة.
وأوضح السفير، في تصريح لوكالة وات، على هامش زيارة أداها إلى قصر العلوم بالمنستير، أنه اطلع على أنشطة المؤسسة وبرامجها وآفاق تطويرها، كما واكب أنشطة عدد من نواديها العلمية.
دعم أمريكي لمشاريع علمية وتعليميةوبيّن أن هذه الزيارة تندرج في إطار دعم التعاون القائم بين الجانبين، والذي شمل:
* استضافة ثلاثة خبراء أمريكيين ضمن برنامج Fulbright Specialist Program.
* تنظيم لقاء مع متحدث من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).
* التبرع بطابعة ثلاثية الأبعاد لفائدة مختبر التصنيع الرقمي (Fab Lab) بقصر العلوم.
* توفير مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة في مجالات المقاربة البيداغوجية STEM Learning لفائدة مكتبة المؤسسة.
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن هذه المبادرات تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وتعزيز فرص التعليم والتعلم من خلال الشراكات الدولية، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
الإشادة بعمق العلاقات التونسية الأمريكيةونوه السفير بمتانة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة، والتي تمتد لأكثر من 230 سنة، مستحضرا زيارة الدولة التي أداها الزعيم الحبيب بورقيبة إلى الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس جون كينيدي، مشيرا إلى أنه زار صباح اليوم روضة الزعيم الراحل.
آفاق جديدة للشراكةمن جانبه، أوضح قصر العلوم بالمنستير، في بلاغ، أن الزيارة مثلت فرصة لتقديم الدور الذي تضطلع به المؤسسة في نشر الثقافة العلمية، وتعزيز مهارات التعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع لدى الناشئة والشباب.
وأضاف البلاغ أن اللقاء تناول أيضا إمكانيات تطوير التعاون مع المؤسسات الأمريكية الناشطة في مجالات تبسيط العلوم والوساطة العلمية، على غرار مراكز العلوم والمتاحف العلمية، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة وتبادل الخبرات.
وأكد قصر العلوم بالمنستير، في ختام البلاغ، التزامه بمواصلة الانفتاح على محيطه الدولي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم رسالته التعليمية، وتسهم في بناء جيل مؤمن بقيمة العلم والمعرفة.
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