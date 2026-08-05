السفير الأمريكي: حريصون على تعزيز التعاون مع قصر العلوم بالمنستير ودعم الابتكار لدى الشباب

دعم أمريكي لمشاريع علمية وتعليمية



الإشادة بعمق العلاقات التونسية الأمريكية



آفاق جديدة للشراكة



أكد، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على، باعتباره مؤسسة رائدة في نشر ثقافة، وتشجيع الابتكار وتنمية الثقافة العلمية لدى الشباب والمربين.وأوضح السفير، في تصريح لوكالة، على هامش زيارة أداها إلى قصر العلوم بالمنستير، أنه اطلع على أنشطة المؤسسة وبرامجها وآفاق تطويرها، كما واكب أنشطة عدد من نواديها العلمية.وبيّن أن هذه الزيارة تندرج في إطار دعم التعاون القائم بين الجانبين، والذي شمل:* استضافةضمن برنامج* تنظيم لقاء مع متحدث من* التبرعلفائدة مختبر التصنيع الرقمي () بقصر العلوم.* توفير مجموعة منفي مجالات المقاربة البيداغوجيةلفائدة مكتبة المؤسسة.وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن هذه المبادرات تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم، وتعزيز فرص التعليم والتعلم من خلال الشراكات الدولية، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجاليونوه السفير بمتانة العلاقات بين، والتي تمتد لأكثر من، مستحضراخلال عهد الرئيس، مشيرا إلى أنه زار صباح اليوممن جانبه، أوضح، في بلاغ، أن الزيارة مثلت فرصة لتقديم الدور الذي تضطلع به المؤسسة في، وتعزيز مهارات التعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع لدى الناشئة والشباب.وأضاف البلاغ أن اللقاء تناول أيضامع المؤسسات الأمريكية الناشطة في مجالات، على غرار، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة وتبادل الخبرات.وأكد قصر العلوم بالمنستير، في ختام البلاغ، التزامه بمواصلة الانفتاح على محيطه الدولي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم رسالته التعليمية، وتسهم في بناء جيل مؤمن بقيمة العلم والمعرفة.