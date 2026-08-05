انطلاق التسجيل اليوم الاربعاء في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي

ينطلق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة (SMS) للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 (الناجحين في الباكالوريا في الدورة الرئيسية 2026) للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم الاربعاء عبر ارسال الارسالية على الرقم 85000 من خلال كتابة " or" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا "، حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم.وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تمّ تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة (SMS) يوم الخميس 6 أوت الجاري بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي :www.orientation.tn يوم الجمعة 7 أوت 2026