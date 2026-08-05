JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:03 Tunis

انطلاق التسجيل اليوم الاربعاء في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a31ba454aabf0.13497130_hifgnelmopqjk.jpg>
<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a31ba454aabf0.13497130_hifgnelmopqjk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 15:24 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ينطلق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة (SMS) للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 (الناجحين في الباكالوريا في الدورة الرئيسية 2026) للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم الاربعاء عبر ارسال الارسالية على الرقم 85000 من خلال كتابة " or" ثم "فراغ" ثم "رقم البكالوريا "، حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تمّ تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة (SMS) يوم الخميس 6 أوت الجاري بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي :

www.orientation.tn يوم الجمعة 7 أوت 2026
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334060

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 أوت 2026 | 21 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:24
16:14
12:32
05:28
03:49
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet38°
33° Babnet
الــرياح:
3.85 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-28
35°-26
37°-27
38°-26
35°-26
  • Avoirs en devises 23594,3
  • (05/08)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37703 DT
  • (05/08)
  • 1 $ = 2,93220 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/08)     808,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/08)   29816 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio