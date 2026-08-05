JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:03 Tunis

وزارة التربية: الاعلان عن روزنامة فتح خدمة الترسيم... والخلاص الالكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية سيحدّد لاحقا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b418c9750852.88035567_fkgmlepnjoihq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 17:22 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 ، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن روزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا.

وأكدت، في بلاغ لها، على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية :https://viescolaire.education.tn ، مبينة أن التسجيل الالكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية، بما في ذلك مضمون الولادة.


وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، شدّدت الوزارة على أن كل آليات الدفع الالكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيقة D17 أو محافظ إلكترونية "Wallet" .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334059

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 أوت 2026 | 21 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:24
16:14
12:32
05:28
03:49
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet38°
33° Babnet
الــرياح:
3.85 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-28
35°-26
37°-27
38°-26
35°-26
  • Avoirs en devises 23594,3
  • (05/08)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37703 DT
  • (05/08)
  • 1 $ = 2,93220 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/08)     808,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/08)   29816 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio