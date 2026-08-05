وزارة التربية: الاعلان عن روزنامة فتح خدمة الترسيم... والخلاص الالكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية سيحدّد لاحقا
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 ، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن روزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا.
وأكدت، في بلاغ لها، على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية :https://viescolaire.education.tn ، مبينة أن التسجيل الالكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية، بما في ذلك مضمون الولادة.
وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، شدّدت الوزارة على أن كل آليات الدفع الالكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيقة D17 أو محافظ إلكترونية "Wallet" .
وأكدت، في بلاغ لها، على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية :https://viescolaire.education.tn ، مبينة أن التسجيل الالكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية، بما في ذلك مضمون الولادة.
وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل، شدّدت الوزارة على أن كل آليات الدفع الالكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيقة D17 أو محافظ إلكترونية "Wallet" .
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