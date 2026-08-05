التضخم في تونس يتراجع إلى 5.1% خلال جويلية 2026
تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس إلى 5.1% خلال شهر جويلية 2026، مقابل 5.3% في جوان و5.5% في ماي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود هذا التراجع، أساسا، إلى انخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إلى 6.6% مقابل 7.1% في جوان، رغم تسجيل ارتفاع في أسعار التبغ إلى 1.3% مقابل 1%، وارتفاع أسعار خدمات المطاعم والنزل إلى 6.5% مقابل 6.3% خلال الشهر السابق.
ارتفاع أسعار اللحوم والغلال والأسماكسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا سنويا بنسبة 6.6%، مدفوعة خاصة بزيادة أسعار:
* لحم الضأن: 16.7%.
* الغلال الطازجة: 13.8%.
* لحم البقر: 13.7%.
* الدواجن: 12.5%.
* الأسماك الطازجة: 11.6%.
في المقابل، تراجعت أسعار:
* الزيوت الغذائية: 4.9%.
* البيض: 3.8%.
ارتفاع أسعار الملابس والخدماتشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4.7%، نتيجة زيادة أسعار:
* الملابس والأحذية: 9.1%.
* مواد التنظيف: 4.7%.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.3%، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 16.6%.
تراجع التضخم الضمنيانخفض التضخم الضمني، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى 4.8% خلال جويلية، مقابل 4.9% في الشهر السابق.
وسجلت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6.2%، مقابل 1.1% فقط بالنسبة إلى المواد المؤطرة، فيما بلغت نسبة الزيادة في المواد الغذائية الحرة 7.4%، مقابل 0.2% بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود هذا التراجع، أساسا، إلى انخفاض نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات إلى 6.6% مقابل 7.1% في جوان، رغم تسجيل ارتفاع في أسعار التبغ إلى 1.3% مقابل 1%، وارتفاع أسعار خدمات المطاعم والنزل إلى 6.5% مقابل 6.3% خلال الشهر السابق.
ارتفاع أسعار اللحوم والغلال والأسماكسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا سنويا بنسبة 6.6%، مدفوعة خاصة بزيادة أسعار:
* لحم الضأن: 16.7%.
* الغلال الطازجة: 13.8%.
* لحم البقر: 13.7%.
* الدواجن: 12.5%.
* الأسماك الطازجة: 11.6%.
في المقابل، تراجعت أسعار:
* الزيوت الغذائية: 4.9%.
* البيض: 3.8%.
ارتفاع أسعار الملابس والخدماتشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4.7%، نتيجة زيادة أسعار:
* الملابس والأحذية: 9.1%.
* مواد التنظيف: 4.7%.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.3%، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 16.6%.
تراجع التضخم الضمنيانخفض التضخم الضمني، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى 4.8% خلال جويلية، مقابل 4.9% في الشهر السابق.
وسجلت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6.2%، مقابل 1.1% فقط بالنسبة إلى المواد المؤطرة، فيما بلغت نسبة الزيادة في المواد الغذائية الحرة 7.4%، مقابل 0.2% بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
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