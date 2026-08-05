التضخم في تونس يتراجع إلى 5.1% خلال جويلية 2026

ارتفاع أسعار اللحوم والغلال والأسماك



ارتفاع أسعار الملابس والخدمات



تراجع التضخم الضمني



تراجعتفي تونس إلىخلال، مقابلفيفي، وفق بيانات نشرهاويعود هذا التراجع، أساسا، إلىإلىمقابلفي جوان، رغم تسجيل ارتفاع في أسعارإلىمقابل، وارتفاع أسعارإلىمقابلخلال الشهر السابق.سجلتارتفاعا سنويا بنسبة، مدفوعة خاصة بزيادة أسعار:في المقابل، تراجعت أسعار:شهدتارتفاعا بنسبة، نتيجة زيادة أسعار:كما ارتفعتبنسبة، مدفوعة أساسا بارتفاعبنسبةانخفض، الذي يستثني أسعار، إلىخلال جويلية، مقابلفي الشهر السابق.وسجلتارتفاعا بنسبة، مقابلفقط بالنسبة إلى، فيما بلغت نسبة الزيادة في، مقابلبالنسبة إلى، وفق بيانات