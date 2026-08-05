الرابطة تثبت رزنامة بطولة الرابطة الأولى وترفض إعادة القرعة

الملف مغلق



جدل دون تأثير على النتائج



أعلنت، مساء اليوم الأربعاء،، وإقرار العمل بها بصفة نهائية.وأوضحت الرابطة، في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن هذا القرار جاءوالاطلاع علىبشأن عملية سحب الرزنامة التي أُجريت يوموكانقد نفى، في وقت سابق، ما تم تداوله بشأن إمكانية، مؤكدا أن هذا الخياروأن الملف يعتبربالنسبة إلى الرابطة.وشدد على أن عملية القرعة جرت، بحضور ممثلي جميع الأندية و، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لإعادة إجرائها.وكانت عملية سحب الرزنامة قد أثارت جدلا بعد تداول مقاطع فيديو قال متابعون إنها توثق، تمثل في، بما اعتبر إخلالا بالفصل بين وعاءووعاءورغم هذا الجدل، أجمع عدد من المتابعين على أنومن المنتظر أن تنطلقللموسميومي