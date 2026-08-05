الرابطة تثبت رزنامة بطولة الرابطة الأولى وترفض إعادة القرعة
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، مساء اليوم الأربعاء، تثبيت نتائج عملية قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027، وإقرار العمل بها بصفة نهائية.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن هذا القرار جاء بعد دراسة الملاحظات التي تلقتها من الأندية والاطلاع على مواقفها النهائية بشأن عملية سحب الرزنامة التي أُجريت يوم 29 جويلية 2026.
الملف مغلقوكان الناطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حافظ بن أحمد قد نفى، في وقت سابق، ما تم تداوله بشأن إمكانية إعادة سحب الرزنامة، مؤكدا أن هذا الخيار "غير مطروح بالمرة" وأن الملف يعتبر مغلقا بالنسبة إلى الرابطة.
وشدد على أن عملية القرعة جرت في كنف الشفافية، بحضور ممثلي جميع الأندية وعدل منفذ، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لإعادة إجرائها.
جدل دون تأثير على النتائجوكانت عملية سحب الرزنامة قد أثارت جدلا بعد تداول مقاطع فيديو قال متابعون إنها توثق خطأ في إجراءات القرعة، تمثل في وضع إحدى الكرات في وعاء غير مخصص لها، بما اعتبر إخلالا بالفصل بين وعاء أسماء الأندية ووعاء أرقام الترتيب.
ورغم هذا الجدل، أجمع عدد من المتابعين على أن الخطأ لم يكن له أي تأثير على نتائج القرعة أو تركيبة الرزنامة النهائية.
ومن المنتظر أن تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم 2026-2027 يومي 22 و23 أوت الجاري.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن هذا القرار جاء بعد دراسة الملاحظات التي تلقتها من الأندية والاطلاع على مواقفها النهائية بشأن عملية سحب الرزنامة التي أُجريت يوم 29 جويلية 2026.
الملف مغلقوكان الناطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حافظ بن أحمد قد نفى، في وقت سابق، ما تم تداوله بشأن إمكانية إعادة سحب الرزنامة، مؤكدا أن هذا الخيار "غير مطروح بالمرة" وأن الملف يعتبر مغلقا بالنسبة إلى الرابطة.
وشدد على أن عملية القرعة جرت في كنف الشفافية، بحضور ممثلي جميع الأندية وعدل منفذ، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لإعادة إجرائها.
جدل دون تأثير على النتائجوكانت عملية سحب الرزنامة قد أثارت جدلا بعد تداول مقاطع فيديو قال متابعون إنها توثق خطأ في إجراءات القرعة، تمثل في وضع إحدى الكرات في وعاء غير مخصص لها، بما اعتبر إخلالا بالفصل بين وعاء أسماء الأندية ووعاء أرقام الترتيب.
ورغم هذا الجدل، أجمع عدد من المتابعين على أن الخطأ لم يكن له أي تأثير على نتائج القرعة أو تركيبة الرزنامة النهائية.
ومن المنتظر أن تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم 2026-2027 يومي 22 و23 أوت الجاري.
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