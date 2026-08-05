مونديال كرة اليد للفتيات تحت 18 عاما المنتخب التونسي يلاقي غدا الخميس نظيره الكرواتي

يلاقي المنتخب التونسي نظيره الكرواتي غدا الخميس (س 14 و15دق بتوقيت تونس) لحساب الدور الترتيبي الخاص بتحديد أصحاب المراكز من 17 الى 20 لبطولة العالم لكرة اليد للفتيات تحت 18 عاما المقامة حاليا برومانيا.وتجمع المباراة الثانية ضمن هذا الدور الترتيبي بين المنتخب البرتغالي ونظيره البرازيلي (س 16 و30دق).ويلعب يوم الجمعة الفائزان على المركز السابع عشر في حين يتواجه الخاسران من أجل المركز التاسع عشر.وكان المنتخب التونسي أنهى المرحلة الأولى من الدور الترتيبي في صدارة المجموعة الثالثة بفوزه على كازخستان بنتيجة 29-26 وأوروغواي بنتيجة 23-19.يذكر أن السباعي التونسي أكمل الدور التمهيدي لهذا المونديال في المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة برصيد نقطتين بعد فوزه على كندا بنتيجة 32-16 في الجولة الثالثة مقابل خسارتين أمام السويد 19-33 في الجولة الثانية وأمام المجر 29-40 في الجولة الافتتاحية.