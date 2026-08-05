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كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تفتح باب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2027/2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 19:10 قراءة: 0 د, 47 ث
      
فتحت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2027/2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أوت 2026.

وأوضحت كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس في بلاغ لها على صفحتها بمنصة "ميتا"، أن مطالب إعادة الإدماج تُوجَّه عن طريق البريد إلى مقر الكلية الكائن بـ94 شارع 9 أفريل 1938، تونس 1007، مع وجوب التنصيص على الاسم واللقب وعبارة "إعادة إدماج" على الظرف البريدي.


وأضافت أن ملف المطلب يجب أن يتضمن مطلبًا كتابيًا باسم عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا ونسخة مطابقة للأصل من كشف أعداد البكالوريا، إلى جانب نسخ مطابقة للأصل من بطاقات الأعداد الخاصة بجميع السنوات الدراسية الجامعية السابقة، إن وجدت.


وأكدت الكلية أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب إعادة الإدماج عبر موقعها الرسمي مع بداية السنة الجامعية 2027/2026، مشيرة إلى أنه لن يقبل أي مطلب يرد إلى الكلية بعد انقضاء الآجال المحددة.


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