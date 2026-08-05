الملعب التونسي يعزز صفوفه بالمدافع عزيز الكناني

أعلن الملعب التونسي عن تعزيز صفوفه بالمدافع المحوري عزيز الكناني، وفق ما ذكره فريق باردو اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية.وسبق للكناني، الذي تلقى تكوينه في الترجي الرياضي ان خاض تجارب سابقة في البطولة التونسية مع اتحاد تطاوين والاولمبي الباجي، كما خاض اللاعب البالغ من العمر 24 سنة تجارب احترافية بالبطولة الليبية مع كل من الاتحاد المصراطي واولمبيك الزاوية.وكان الفريق الاحمر والاخضر، الذي يواصل تحضيراته تأهبا للموسم الكروي الجديد تحت قيادة مدربه البرتغالي توزي ماريكو، قد اعلن عن عدد من الانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من خلال ضم لاعبي الوسط زكرياء العايب والسنيغالي مام ساليو تيون والجناح الايسر مالك شويخ والمدافعين المحوريين رائد الدربالي ووسام الشوالي والمهاجم فخر الدين بن يوسف.كما اعلن الملعب التونسي عن تمديد عقود كل من المدافع المحوري اسكندر الصغير وحارسي المرمى نورالدين الفرحاتي وعاطف الدخيلي والظهير الايمن الهادي خلفة بالاضافة الى إلحاق ابن النادي المدافع المحوري شمس الدين جريد بفريق الاكابر.جدير بالتذكير ان الملعب التونسي سيستقبل النادي الصفاقسي خلال الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى المقررة يومي 22 و23 اوت الجاري.