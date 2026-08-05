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"الكريديف" ينظم لقاء علميا حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع .. بين التمثلات وتوجيه الممارسات"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 16:05 قراءة: 1 د, 2 ث
      
ينظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) غدا الخميس 6 أوت الجاري بمقر المركز لقاء علميا حول "صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع .. بين التمثلات وتوجيه الممارسات" وذلك في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 أوت من كل سنة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقا من وعي المركز بأهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام باعتباره إحدى وسائل التنشئة الاجتماعية وبناء التمثلات لدى الأفراد، من خلال استبطانها وإعادة إنتاجها، فضلا عن دوره في توجيه الممارسات الاجتماعية، وخاصة في ما يتصل بصورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع.


ويهدف هذا اللقاء إلى فتح فضاء للحوار والنقاش العلمي والمؤسساتي وتبادل الرؤى والخبرات بين الباحثين والمختصين في مجالات الإعلام والاتصال والعلوم الإنسانية والاجتماعية ومختلف الفاعلين، بما يسهم في تطوير الخطاب الإعلامي حول صورة المرأة واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز تمثيل إعلامي أكثر إنصافا وتثمينا لإنجازات النساء وتميزهن كفاعلات في المجتمع، بما يلهم الأجيال القادمة ويحد من إعادة إنتاج الصور النمطية وتوظيف صورة المرأة في وسائل الإعلام وفي المجتمع.


وستشارك وكالة تونس إفريقيا للأنباء في فعاليات هذا اللقاء العلمي، استجابة للدعوة التي وجهها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة إلى الوكالة للمساهمة في إثراء النقاش وتغطية أشغال هذا الحدث.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم مداخلات علمية تهتم بالخصوص ب"المرأة والإعلام وصناعة التأثير"، وب "التونسيات ووسائل التواصل الاجتماعي: الاستخدامات والتمثلات".
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