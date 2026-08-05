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فتح باب التّرشح لنيل جائزة العاصمة العربيّة للسّلامة المروريّة 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 15:42 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أعلن الاتّحاد العربي للسّلامة المروريّة عن فتح باب التّرشح لنيل جائزة العاصمة العربيّة للسّلامة المروريّة 2026، وذلك خلال الفترة الممتدّة من 10 أوت إلى 9 سبتمبر 2026.

وتندرج الجائزة في إطار دعم الجهود العربيّة الرّامية إلى الإرتقاء بمنظومة السّلامة المروريّة وتعزيز التّنافس الإيجابي بين مختلف العواصم والمدن والمحافظات والولايات العربيّة، من خلال تكريم الجهات التّي حقّقت إنجازات متميّزة في هذا المجال.


وتهدف الجائزة إلى إبراز المبادرات والمشاريع النّاجحة في مجال السّلامة المروريّة، لاسيما المتعلّقة بتطوير البنية التّحتية وتحسين إدارة حركة المرور والحدّ من حوادث الطّرق ونشر الثّقافة المروريّة، فضلا عن توظيف الابتكار والتّقنيات الحديثة بما يساهم في حماية الأرواح ودعم أهداف التّنمية المستدامة.


ويشترط أن يقدّم ملفّ التّرشح من طرف الجهة الرّسمية المختصّة، وأن يتضمّن عرضا لأهمّ المبادرات والبرامج والمشاريع المنجزة في مجال السّلامة المروريّة مع إرفاق المؤشّرات والإحصائيّات والوثائق الدّاعمة، إلى جانب احترام الآجال المحدّدة لتقديم الملفاّت.

وسيتمّ تقييم ملفّات التّرشح من قبل لجنة تحكيم مستقلّة، وفق معايير علميّة وموضوعيّة، على أن يتمّ الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي ينظّمه الاتّحاد العربي للسّلامة المروريّة.

ويمكن إرسال ملفاّت التّرشح والاستفسارات المتعلّقة بالجائزة عبر البريد الإلكتروني: cooperationinternationale835@gmail.com.

وتشكل الجائزة مناسبة لإبراز التجارب العربية الناجحة في مجال السّلامة المروريّة وتبادل الممارسات الفضلى، بما يدعم الجهود الرّامية إلى الحدّ من حوادث الطّرق وتعزيز سلامة مستعمليها.
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