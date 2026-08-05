الغرفة الوطنية للرخام تعقد ندوة صحفية وتحركاً احتجاجياً غدا الخميس للتنديد بتطبيق معلوم الاستهلاك بأثر رجعي

تعقد الغرفة الوطنية للرخام، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ندوة صحفية يوم الخميس 6 أوت 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً بمقر الاتحاد المركزي بالعاصمة، للتنديد بمساعي تطبيق معلوم الاستهلاك على قطاع الرخام والغرانيت بأثر رجعي.وأوضحت الغرفة، في بيان دعوة وجهته لوسائل الإعلام، أن هذا الإجراء يستند إلى القانون عدد 62 لسنة 1988، محذرة من انعكاساته "الخطيرة" على ديمومة المؤسسات الصناعية الناشطة في القطاع، وما قد ينجر عنه من تهديد لمواطن الشغل التي توفرها.ويتزامن انعقاد هذه الندوة الصحفية مع تنظيم تحرك احتجاجي للمهنيين بالمركز الرئيسي للاتحاد، للمطالبة بفتح باب الحوار وإيجاد "حل عاجل وعادل" يضمن استقرار المنظومة الجبائية والبيئة الاستثمارية، ويحمي حقوق المؤسسات الصناعية في هذا القطاع.