وزير الخارجية ونظيره الليبي يتفقان على الإعداد الجيد للاستحقاق المقبل المخصص لتطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي

اتفق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أثناء مكالمة هاتفية أجراها اليوم الأربعاء، مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر الباعور، على الإعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل الذي سيخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين.وخصصت المكالمة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، للتباحث في أوجه التعاون الثنائي وأفاق تطويره، لاسيما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.وجدد النفطي تأكيد، وفق ذات البلاغ، حرص تونس على أمن واستقرار ونماء ليبيا الشقيقة في إطار حل ليبي - ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، يؤمّن وحدتها الترابية.