مونديال كرة اليد للفتيات تحت 18 عاما: تونس تواجه كرواتيا غدا من أجل المركز الـ17

يواجه، غدا الخميس، نظيرهضمن منافساتفي بطولة العالم المقامة حاليا فيوتنطلق المباراة على الساعة، فيما تجمع المباراة الثانية ضمن هذا الدور بينبداية من الساعةوسيلتقي يوم الجمعة الفائزان من المباراتين للتنافس على، بينما يتواجه الخاسران لتحديد صاحبوكان المنتخب التونسي قد أنهى المرحلة الأولى من الدور الترتيبي في، بعد فوزه علىبنتيجة، ثم علىبنتيجةوكانت العناصر الوطنية قد أنهتفي المركز الثالث ضمنبرصيد، إثر فوزها علىبنتيجة، مقابل خسارتين أمام) و).