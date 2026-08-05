مونديال كرة اليد للفتيات تحت 18 عاما: تونس تواجه كرواتيا غدا من أجل المركز الـ17
يواجه المنتخب التونسي لكرة اليد للفتيات تحت 18 عاما، غدا الخميس، نظيره الكرواتي ضمن منافسات الدور الترتيبي لتحديد أصحاب المراكز من 17 إلى 20 في بطولة العالم المقامة حاليا في رومانيا.
وتنطلق المباراة على الساعة 14:15 بتوقيت تونس، فيما تجمع المباراة الثانية ضمن هذا الدور بين البرتغال والبرازيل بداية من الساعة 16:30.
وسيلتقي يوم الجمعة الفائزان من المباراتين للتنافس على المركز السابع عشر، بينما يتواجه الخاسران لتحديد صاحب المركز التاسع عشر.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى المرحلة الأولى من الدور الترتيبي في صدارة المجموعة الثالثة، بعد فوزه على الأوروغواي بنتيجة 23-19، ثم على كازاخستان بنتيجة 29-26.
وكانت العناصر الوطنية قد أنهت الدور التمهيدي في المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، إثر فوزها على كندا بنتيجة 32-16، مقابل خسارتين أمام المجر (29-40) والسويد (19-33).
وتنطلق المباراة على الساعة 14:15 بتوقيت تونس، فيما تجمع المباراة الثانية ضمن هذا الدور بين البرتغال والبرازيل بداية من الساعة 16:30.
وسيلتقي يوم الجمعة الفائزان من المباراتين للتنافس على المركز السابع عشر، بينما يتواجه الخاسران لتحديد صاحب المركز التاسع عشر.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى المرحلة الأولى من الدور الترتيبي في صدارة المجموعة الثالثة، بعد فوزه على الأوروغواي بنتيجة 23-19، ثم على كازاخستان بنتيجة 29-26.
وكانت العناصر الوطنية قد أنهت الدور التمهيدي في المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، إثر فوزها على كندا بنتيجة 32-16، مقابل خسارتين أمام المجر (29-40) والسويد (19-33).
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