ولاية سوسة: زيارة ميدانية ،وجلسة عمل لمتابعة الوضع البيئي بالحوزة العقارية للشركة التونسية للسكك الحديدية

في إطار متابعة الوضع البيئي بالحوزة العقارية للشركة التونسية للسكك الحديدية بولاية سوسة،انعقدت جلسة عمل في الغرض بمقر الولاية تحت إشراف والي الجهة ، سفيان التنفوري.وشهدت الجلسة نقاشًا حول أبرز الإشكاليات المتعلقة بالقطاع على مستوى الجهة، لاسيما ما يتصل بتأمين الرحلات، وصيانة التقاطعات، والعناية بالحوزة العقارية للشركةوتم الاتفاق على مواصلة قلع الأعشاب الشوكية والطفيلية، وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار، وصيانة السور الخارجي لمحطة سوسة المدينة بداية من موفى شهر أوت 2026، إلى جانب مواصلة المعاينات الميدانية وإنجاز أعمال الصيانة اللازمة بمختلف التقاطعاتوأكد الوالي على أهمية الصيانة الدورية لمحطات وتقاطعات السكة الحديدية، حفاظًا على المرفق العمومي ودعمًا لدور النقل الحديدي في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةكما شدّد على مواصلة التنسيق بين السلط الجهوية والمحلية، والشركة التونسية للسكك الحديدية لتنفيذ التدخلات الميدانية المتعلقة بالنظافة، وحماية السلامة العامة، وتهيئة التقاطعات والطرقات المجاورةمن جهته، أكد المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية أن الشركة، ورغم ما تواجهه من صعوبات مادية وبشرية، تواصل العمل للإيفاء بتعهداتها وتحسين أداء خدمات النقل الحديدي، بما يستجيب لانتظارات المواطنينكما أدى والي سوسة زيارة ميدانية إلى محطة سوسة المدينة لمعاينة سير التدخلات الجارية، مؤكداً على ضرورة استكمال الأشغال في الآجال المتفق عليها